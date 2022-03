காரியத் தடையை நீக்கும் தஞ்சாவூர் வடபத்ர காளியம்மன் கோயில்

By வி.என்.ராகவன் | Published on : 18th March 2022 05:00 AM | Last Updated : 17th March 2022 07:33 PM | அ+அ அ- |