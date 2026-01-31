செய்திகள்

வடலூரில் தைப்பூச பெருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடக்கம்! நாளை ஜோதி தரிசனம்!!

வடலூரில் தைப்பூச பெருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடக்கம்! நாளை ஜோதி தரிசனம்!!
நெய்வேலி : கடலூா் மாவட்டம், வடலூா் வள்ளலாா் சத்ய ஞான சபையில் 155-ஆவது தைப்பூச பெருவிழா கொடியேற்றத்துடன் சனிக்கிழமை (ஜன.31) காலை தொடங்கியது.

வடலூா் வள்ளலாா் சத்ய ஞானசபையில் நிகழாண்டுக்கான தைப்பூச ஜோதி தரிசன பெருவிழா ஞாயிற்றுக்கிழமை (பிப்.1) நடைபெறவுள்ளது. இதனை முன்னிட்டு சனிக்கிழமை (ஜன.31) காலை 7.30 மணியளவில் தருமசாலையிலும், கருங்குழி வள்ளலாா் சந்நிதியிலும், காலை 10 மணியளவில் ஞானசபையிலும் சன்மாா்க்கக் கொடியேற்றம் நடைபெற்றது.

முன்னதாக மேட்டுக்குப்பம் சித்தி வளாகத்தில் இருந்து வள்ளலார் பயன்படுத்திய பொருட்கள் அடங்கிய பல்லக்கு பார்வதிபுரம் கிராமம் வழியாக வந்தது. அந்த பல்லக்குக்கு பார்வதிபுரம் மக்கள் சிறப்பான வரவேற்பு அளித்தனர். அங்கிருந்து மேள தாளங்கள் முடங்க ஞானசபை கொண்டுவரப்பட்டு தீபாராதனை நடத்தப்பட்டது. குறிப்பிட்ட பல்லக்கு ஞான சபையை வளம் வந்து கொடி பறக்க வந்தது அங்கு கொடி பாடல் பாடியபடி சன்மார்க்க கொடி 10.45 மணி அளவில் உயர்த்தப்பட்டது.

இதைத் தொடா்ந்து, திருஅருட்பா இன்னிசை, சன்மாா்க்க கருத்தரங்கம் உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.

தைப்பூச பெருவிழா ஜோதி தரிசனம் ஞாயிற்றுக்கிழமை(பிப். 1) காலை 6 மணி, 10 மணி, பிற்பகல் 1 மணி, இரவு 7 மணி, 10 மணி, மறுநாளான திங்கள்கிழமை காலை 5.30 மணி என 6 காலங்கள் 7 திரைகள் நீக்கி ஜோதி தரிசனம் நடைபெறவுள்ளது.

இதேபோல, வள்ளலாா் சித்தி பெற்ற மேட்டுக்குப்பம் சித்தி வளாக திருமாளிகையில் வருகிற 3-ஆம் தேதி திருஅறை தரிசனம் நடைபெறவுள்ளது. தைப்பூச பெருவிழாவையட்டி, பக்தா்களுக்குத் தேவையான அடிப்படை வசதிகள், பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை வள்ளலாா் தெய்வ நிலைய நிா்வாகத்தினா் செய்து வருகின்றனா்.

