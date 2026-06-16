Dinamani
மருத்துவரின் மருந்து சீட்டு இல்லாமல் இருமல் மருந்து விற்கத் தடை!நடிகர் ரஜினியுடன் நயினார் நாகேந்திரன் சந்திப்பு! ரூ. 75,000 வரை பயிர்க்கடன் முழுவதும் தள்ளுபடி! - முதல்வர் விஜய்நீட் மறுதேர்வை முன்னிட்டு டெலிகிராம் செயலிக்கு தடை! மத்திய அரசுநீட் மறுதேர்வை முன்னிட்டு டெலிகிராம் செயலிக்கு தடை! மத்திய அரசு வெள்ளை அறிக்கை இன்று மாலை வெளியீடு!கேரளத்தில் ஷிகெல்லா பாக்டீரியாவுக்கு சிறுவன் உயிரிழப்புலெபனான் ஆக்கிரமிப்பில் இருந்து பின்வாங்க மாட்டோம்: இஸ்ரேல்உக்ரைனில் ரஷியா பயங்கர வான்வழித் தாக்குதல்நீட் மறுதோ்வு வினாத்தாள் விற்பனை செய்வதாக விளம்பரம்: ராஜஸ்தானை சோ்ந்த இருவா் கைதுதிருப்பதி - புதுச்சேரி ‘மெமு’ ரயில் 24, 27-இல் விழுப்புரத்துடன் நிறுத்தம்
/
செய்திகள்

சிதம்பரம் நடராஜருக்கு தங்க அபயஹஸ்தம்: பக்தர் காணிக்கை!

சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் உற்சவ மூர்த்தியான சோமாஸ்கந்தருக்குத் தங்க அபயஹஸ்தம் அணிவிக்கப்பட்டது பற்றி..

News image

சிதம்பரம் நடராஜருக்கு தங்க அபயஹஸ்தம்

Updated On :40 வினாடிகள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் உற்சவ மூர்த்தியான சோமாஸ்கந்தருக்குத் தங்க அபயஹஸ்தம் அணிவிக்கப்பட்டது.

சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலில் ஸ்ரீ நடராஜ மூர்த்தியின் ப்ரிதிநிதியாக விளங்கும் உற்சவ மூர்த்தியான ஸ்ரீசிவானந்தநாயகி ஸமேத ஸ்ரீ சோமாஸ்கந்தருக்கு ஆனித் திருமஞ்சன தரிசன மஹோதஸவ தினமான 3-ஆம் நாளான திங்கள்கிழமை மாலை பக்தர் ஒருவரால் அவரது கட்டளை தீட்சிதர் ஆர். பாஸ்கர் தீட்சிதர் மூலம் கோயில் பொது தீட்சிதர்கள் கமிட்டி செயலாளர் ஜெயசூர்யா தீட்சிதரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

பக்தர் ஒருவரால் அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்ட பவழம், புஷ்பராகம், பச்சைக் கற்கள் பதித்த தங்க அபயஹஸ்தம் கவசம் திங்கள்கிழமை மாலை சோமாஸ்கந்தருக்கு அணிவிக்கப்பட்டது. இதன் மொத்த எடை சுமார் 195 கிராம். இதன் மதிப்பு ரூ. 30 லட்சமாகும்.

A golden Abhaya Hasta (gesture of reassurance) was adorned on Somaskanda, the processional deity of the Chidambaram Natarajar Temple.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

சிதம்பரம் ஸ்ரீநடராஜர் கோயில் ஆனித்திருமஞ்சன உற்சவ கொடியேற்றம்! | Madurai

சிதம்பரம் ஸ்ரீநடராஜர் கோயில் ஆனித்திருமஞ்சன உற்சவ கொடியேற்றம்! | Madurai

நேசமணி சிலைக்கு அனைத்துக் கட்சியினா் மாலை அணிவிப்பு

நேசமணி சிலைக்கு அனைத்துக் கட்சியினா் மாலை அணிவிப்பு

சிதம்பரம் கோயில் ஆனித்திருமஞ்சன உற்சவம்: ஜூன் 13-இல் தொடக்கம்

சிதம்பரம் கோயில் ஆனித்திருமஞ்சன உற்சவம்: ஜூன் 13-இல் தொடக்கம்

சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலில் செங்கோல் நாள் கொண்டாட்டம்!

சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலில் செங்கோல் நாள் கொண்டாட்டம்!

விடியோக்கள்

விஜய்யும் அண்ணாமலையும் ...| CM Vijay | TVK | We the leaders | Annamalai

விஜய்யும் அண்ணாமலையும் ...| CM Vijay | TVK | We the leaders | Annamalai

வெளியானது தாக்கோல் விடியோ பாடல்!

வெளியானது தாக்கோல் விடியோ பாடல்!

டாஸ்மாக் கடையை அகற்றுங்கள்: கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு | TASMAC |

டாஸ்மாக் கடையை அகற்றுங்கள்: கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு | TASMAC |

ஜூன் 18-ல் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்: நயினார் நாகேந்திரன் அறிவிப்பு | Nainar Nagendran |

ஜூன் 18-ல் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்: நயினார் நாகேந்திரன் அறிவிப்பு | Nainar Nagendran |