உத்திரமேரூர் திரௌபதி அம்மன் கோயிலில் பிரம்மோற்சவ கொடியேற்றம்!

உத்திரமேரூரில் திரௌபதி அம்மன் கோயிலில் பிரம்மோற்சவ விழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் உத்திரமேரூரில் திரௌபதி அம்மன் கோயில் உள்ளது. இக்கோவிலில் இரண்டு ஆண்டுக்கு ஒரு முறை பிரம்மோற்சவ விழா நடைபெறுவது வழக்கம். இந்த நிலையில், இந்தாண்டிற்கான பிரம்மோற்சவ விழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.
முன்னதாக கோயிலில் யாக பூஜைகள் செய்யப்பட்டு கொடிமரத்திற்குச் சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டன. பின் கோயிலைச் சுற்றி இசை வாத்தியங்கள் முழங்கக் கொடியானது ஊர்வலமாகக் கொண்டுவரப்பட்டு கொடிமரத்தில் ஏற்றப்பட்டன.
அப்போது அங்குக் கூடியிருந்த பக்தர்கள் ஓம் சக்தி. ஓம் சக்தி..ஓம் சக்தி என பக்தி பரவசத்தில் கோஷமிட்டனர்.
தொடர்ந்து 29 நாள்கள் நடைபெறும் இந்த பிரம்மோற்சவ விழாவில் தினமும் மகாபாரத சொற்பொழிவும், 14 நாள்கள் நாடகமும் நடக்க உள்ளன என்று விழாக்குழுவினர் தெரிவித்தனர்.
Summary
The Brahmotsavam festival at the Draupadi Amman Temple in Uthiramerur commenced with the flag-hoisting ceremony.
