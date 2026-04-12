நவீன ஆடை கடையைத் திறந்து வைத்த விஜே சித்து!

நடிகர் விஜே சித்து புதிய பியர் ஹவுஸ் கடையைத் திறந்து வைத்துள்ளார்.
இந்தியாவின் முன்னணி நவீன ஆண்கள் ஆடை பிராண்டான 'தி பியர் ஹவுஸ்' சென்னையில் தனது 2-வது ஷோரூமை வேளச்சேரியில் உள்ள பீனிக்ஸ் மார்க்கெட் சிட்டியில் துவங்கியுள்ளது.
இதனை, யூடியூப் பிரபலம் நடிகர் விஜே சித்து திறந்து வைத்தார். சுமார் 1,600 சதுரஅடி பரப்பளவில் அமைந்துள்ள இந்த புதிய ஷோரூம், தென்னிந்தியாவில் இந்த பிராண்டின் வளர்ச்சியை மேலும் பலப்படுத்தும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. சிறந்த வடிவமைப்பு மற்றும் அன்றாட பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ற வகையிலான ஆடைகளை இந்த பிராண்ட் வழங்குகிறது.
கடந்த 2017-ம் ஆண்டில் தன்வி மற்றும் ஹர்ஷ் சோமையா ஆகியோரால் தொடங்கப்பட்ட, 'தி பியர் ஹவுஸ்', இன்றைய நவீன இந்திய ஆண்களின் ஆடைத்தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதில் முக்கிய பிராண்டாக விளங்கி வருகிறது. நேர்த்தியாக தைக்கப்பட்ட சட்டைகள், பிரபல நிறுவனங்களின் டீ- சர்ட்கள் ஆகியவை விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
திறப்புவிழாவைக் கொண்டாடும் வகையில், வாடிக்கையாளர்களுக்குச் சிறப்புச் சலுகைகள் வழங்கப்படுகின்றன. 3 ஆடைகள் வாங்கினால் 10 சதவீதம் தள்ளுபடியும், 5 ஆடைகளுக்கு 15 சதவீதம் தள்ளுபடியும், 7 ஆடைகளுக்கு 20 சதவீதம் தள்ளுபடியும் வழங்கப்படுகிறது.
இணை நிறுவனர்களான ஹர்ஷ் மற்றும் தன்வி சோமையா ஆகியோர் கூறுகையில், "சென்னையில் நாங்கள் திறந்துள்ள முதல் ஷோரூமுக்கு மக்களின் வரவேற்பு அமோகமாக உள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து தற்போது பீனிக்ஸ் மார்க்கெட் சிட்டியில் திறக்கப்பட்டுள்ள இந்த இரண்டாவது ஷோரூம் மூலம், சென்னை நகர மக்களுடனான தொடர்பை மேலும் வலுப்படுத்தும் விதமாக, இன்னும் அதிகமான மக்களிடம் எங்கள் பிராண்டை கொண்டு செல்வது குறித்து நாங்கள்பெருமையடைகிறோம்” என்று தெரிவித்தனர்.
