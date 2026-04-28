இந்தியாவுடனான கடைசி டி20: தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் வெற்றி

Updated On :28 ஏப்ரல் 2026, 12:28 am

தினமணி செய்திச் சேவை

இந்திய மகளிர் அணிக்கு எதிரான 5-ஆவது டி20 ஆட்டத்தில் தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணி 23 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் திங்கள்கிழமை வெற்றி பெற்றது.

5 ஆட்டங்கள் கொண்ட இந்தத் தொடரை ஏற்கெனவே தன்வசப்படுத்திய தென்னாப்பிரிக்கா, தற்போது 4}1 என்ற கணக்கில் அதை கைப்பற்றியது.

கடைசி ஆட்டத்தில் முதலில் தென்னாப்பிரிக்கா 20 ஓவர்களில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 155 ரன்கள் சேர்க்க, இந்தியா 20 ஓவர்களில் 8 விக்கெட்டுகள் இழந்து 132 ரன்களே எடுத்தது.

முன்னதாக டாஸ் வென்று பேட் செய்த தென்னாப்பிரிக்க அணியில், சுனே லூஸ் 23, தஸ்மின் பிரிட்ஸ் 2, ஆனெரி டெர்க்சென் 0, அனிகே பாஷ் 8, கிளோ டிரையான் 12, நாடின் டி கிளெர்க் 1 ரன்னுக்கு ஆட்டமிழந்தனர்.

ஓவர்கள் முடிவில், கேப்டன் லாரா வோல்வார்ட் 11 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்களுடன் 92, சினோலா ஜாஃப்தா 16 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனர். இந்திய பெüலர்களில் ரேணுகா சிங், ஸ்ரீசரணி, தீப்தி சர்மா ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தினர்.

பின்னர் இந்திய இன்னிங்ஸில் அதிகபட்சமாக பார்தி ஃபுல்மாலி 4 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்களுடன் 40 ரன்கள் அடித்து வீழ, கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் கெüர் 22 ரன்களுக்கு பெவிலியன் திரும்பினார்.

ஷஃபாலி வர்மா 4, அனுஷ்கா சர்மா 17, ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் 1, தீப்தி சர்மா 8, அருந்ததி ரெட்டி 1, கிராந்தி கெüட் 0 ரன்களுக்கு சாய்க்கப்பட்டனர்.

ஓவர்கள் முடிவில், ரிச்சா கோஷ் 25, ஸ்ரீசரணி 1 ரன்னுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனர். தென்னாப்பிரிக்க தரப்பில் நாடின் டி கிளெர்க், நோன்குலுலேகோ லாபா ஆகியோர் தலா 2, எலிஸ் மார்க்ஸ், கிளோ டிரையான், அயபோங்கா ககா ஆகியோர் தலா 1 விக்கெட் சாய்த்தனர்.

தென்னாப்பிரிக்காவின் லாரா வோல்வார்ட், கடைசி ஆட்டத்தில் 92 ரன்கள் அடித்ததற்காக ஆட்டநாயகி விருதையும், 5 ஆட்டங்களிலுமாக 330 ரன்கள் சேர்த்ததற்காக தொடர்நாயகி விருதையும் வென்றார்.

கோலி, படிக்கல் பங்களிப்பில் பெங்களூரு வெற்றி: சாய் சுதா்சன் சதம் வீண்

