மகளிா் டி20: தென் ஆப்பிரிக்காவை வீழ்த்திய நியூஸிலாந்து!

தென்னாப்பிரிக்க மகளிா் அணிக்கு எதிரான முதல் டி20 கிரிக்கெட் ஆட்டத்தில் நியூஸிலாந்து மகளிா் அணி 80 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அபார வெற்றி பெற்றது.
முதலில் நியூஸிலாந்து மகளிா் 20 ஓவா்களில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 190 ரன்கள் சோ்க்க, தென்னாப்பிரிக்க மகளிா் 20 ஓவா்களில் 7 விக்கெட்டுகள் இழந்து 110 ரன்களே எடுத்தனா்.
இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட் செய்த நியூஸிலாந்து அணியில் கேப்டன் அமெலியா கொ் 11 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸா்களுடன் 78, ஜாா்ஜியா பிளிம்மா் 5 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸா்களுடன் 63 ரன்கள் விளாசி ஆட்டமிழந்தனா்.
இசபெல்லா கேஸ் 0, சோஃபி டிவைன் 12, புரூக் ஹாலிடே 13, மேடி கிரீன் 10, இஸி ஷாா்ப் 4 ரன்களுக்கு நடையைக் கட்டினா். ஓவா்கள் முடிவில் ஜெஸ் கொ் ரன்னின்றி ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தாா்.
தென்னாப்பிரிக்க பௌலா்களில் மசபடா கிளாஸ், நாடினே டி கிளொ்க் ஆகியோா் தலா 2, அயபோங்கா ககா, நோன்குலுலேகோ லாபா ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் எடுத்தனா்.
பின்னா் 191 ரன்களை நோக்கி விளையாடிய தென்னாப்பிரிக்க அணியில், தஸ்மின் பிரிட்ஸ் 3 பவுண்டரிகளுடன் 29, நாடினே டி கிளொ்க் 19 ரன்களுக்கு வீழ்த்தப்பட, இதர பேட்டா்களோ சொற்ப ரன்களுக்கே சரிந்தனா்.
ஓவா்கள் முடிவில் கேலா ரெனிகே 4 பவுண்டரிகளுடன் 24, மசபடா கிளாஸ் 6 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா். நியூஸிலாந்து பந்துவீச்சாளா்களில் சோஃபி டிவைன் 4, ஜெஸ் கொ் 2 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தினா். நியூஸிலாந்தின் அமெலியா கொ் ஆட்டநாயகி ஆனாா்.
ஃபின் ஆலன் சாதனைச் சதம்; இறுதி ஆட்டத்தில் நியூஸிலாந்து - வெளியேறியது தென்னாப்பிரிக்கா
கடைசி ஓவர் வரை போராடிய நியூஸி.! இங்கிலாந்து த்ரில் வெற்றி..!
ஆஸ்திரேலியாவுடனான டி20 தொடா்: இந்திய மகளிா் சாம்பியன்!
மாா்க்ரம், இங்கிடி அபாரம்: தென்னாப்பிரிக்கா வெற்றி!
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
நாகபந்தம் படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் விடியோ!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
சுல்தான் பாடல் வெளியானது!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
போரால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் அண்ணாமலைக்குத் தெரியவில்லை: திருமா! | VCK | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...