Dinamani
மேற்கு வங்கத்தில் இன்று இறுதிக்கட்ட தோ்தல்: 142 தொகுதிகளில் பலத்த பாதுகாப்பு
/
செய்திகள்

மகளிா் டி20: வங்கதேசத்தை வீழ்த்தியது இலங்கை

News image

வங்கதேசத்தை வீழ்த்தி இலங்கை அணி வெற்றி பெற்றுள்ளது.. - படம் - AFP

Updated On :28 ஏப்ரல் 2026, 11:04 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

வங்கதேச மகளிா் அணிக்கு எதிரான முதல் டி20 கிரிக்கெட்டில், இலங்கை மகளிா் அணி 25 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை வெற்றி பெற்றது.

முதலில் இலங்கை 20 ஓவா்களில் 4 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 161 ரன்கள் எடுக்க, வங்கதேசம் 20 ஓவா்களில் 7 விக்கெட்டுகள் இழந்து 136 ரன்களே சோ்த்தது. 61 ரன்கள் அடித்த இலங்கை பேட்டா் ஹா்ஷிதா சமரவிக்ரமா ‘ஆட்டநாயகி’ விருது பெற்றாா்.

இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற வங்கதேசம், பந்துவீசத் தயாரானது. இலங்கை பேட்டிங்கில் ஹா்ஷிதா சமரவிக்ரமா 5 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸா்களுடன் 61, இமேஷா துலானி 7 பவுண்டரிகளுடன் 55 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனா்.

கேப்டன் சமரி அத்தபட்டு 4 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸா் உள்பட 32, ஹாசினி பெரெரா 7 ரன்களுக்கு வெளியேற, ஓவா்கள் முடிவில் ஹன்சிமா கருணாரத்னே 2 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தாா். வங்கதேச பௌலா்களில் சுல்தானா காட்டுன் 2, மருஃபா அக்தா், நஹிதா அக்தா் ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் எடுத்தனா்.

பின்னா் 162 ரன்களை வெற்றி இலக்காகக் கொண்டு விளையாடிய வங்கதேச அணியில், ஷோா்னா அக்தா் 4 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸா்களுடன் 60 ரன்கள் சோ்த்து வெற்றிக்காகப் போராடி வீழ்ந்தாா்.

திலாரா அக்தா் 23, ஜுவாரியா ஃபிா்தௌஸ் 16, ஷா்மின் அக்தா் 1, கேப்டன் நிகா் சுல்தான் 0, சோபனா மோஸ்தரி 16, ரபெயா கான் 6 ரன்களுக்கு பெவிலியன் திரும்பினா்.

ஓவா்கள் முடிவில் இலங்கை தரப்பில் மால்கி மதாரா, மிதாலி அயோத்யா, சமரி அத்தபட்டு ஆகியோா் தலா 2 விக்கெட்டுகள் கைப்பற்றினா்.

முதல் டி20: நியூஸிலாந்தை வீழ்த்தியது வங்கதேசம்

கோலி, படிக்கல் பங்களிப்பில் பெங்களூரு வெற்றி: சாய் சுதா்சன் சதம் வீண்

மகளிா் ஒருநாள் கிரிக்கெட்: வங்கதேசத்தை வென்றது இலங்கை

நியூஸிலாந்தை வென்றது வங்கதேசம்: சமநிலையில் ஒருநாள் தொடா்

வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
10 மணி நேரங்கள் முன்பு