Dinamani
கேரளத்தில் வாக்காளர் பட்டியலில் இணைக்க மார்ச் 15 வரை சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் மட்டுமே பரிசீலனை!புதுச்சேரி தவெக வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடுசர்வதேச பயங்கரவாதத்தில் முதல்முறையாக பாகிஸ்தான் முதலிடம்! 2025-ல் 1,139 பேர் பலிபாஜகவில் இணைந்த சிபிஎம் தலைவர் ஸ்மிதா சுந்தரேசன்!விசிகவுக்கு வெற்றி வாய்ப்புள்ள தொகுதிகள் எவை? நாளை உயர்நிலை ஆலோசனை!நாளை தேமுதிக மாவட்ட செயலர்கள் கூட்டம் ஆந்திரம்: கலப்பட பால் விவகாரம் - இறப்பு எண்ணிக்கை 16-ஆக உயர்வு!6 தொகுதிகள் என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறோம்: மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் 8,931 நாள்கள் சாதனை! பிரதமர் மோடிக்கு ராஜ்நாத் சிங் வாழ்த்துபுதுச்சேரி அதிமுக வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!எரிபொருள் தட்டுப்பாடு: பிரதமர் மோடி தலைமையில் அமைச்சர்கள் ஆலோசனை!ஹோர்முஸ் நீரிணை அருகே 1,600 கி.மீ. தாக்கி அழிக்கும் அணுசக்தி நீர்மூழ்கிக் கப்பல்! ஹவாய் வெள்ளப்பெருக்கு: 5,500-க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பாதிப்பு!திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறினார் வேல்முருகன்!
/
கிரிக்கெட்

ஜெஸ் கொ் அபாரம், சோஃபி டிவைன் அதிரடி! டி20 தொடரைக் கைப்பற்றியது நியூஸிலாந்து!

News image
Updated On :22 மார்ச் 2026, 7:58 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தென்னாப்பிரிக்க மகளிா் அணிக்கு எதிரான 4-ஆவது டி20 கிரிக்கெட்டில், நியூஸிலாந்து மகளிா் அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை வெற்றி பெற்றது. இதையடுத்து, 5 ஆட்டங்கள் கொண்ட தொடரில் நியூஸிலாந்து 3-1 என்ற முன்னிலையுடன் தொடரைக் கைப்பற்றியது.

இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் தென்னாப்பிரிக்கா 20 ஓவா்களில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 159 ரன்கள் சோ்க்க, நியூஸிலாந்து 18.3 ஓவா்களில் 4 விக்கெட்டுகள் இழந்து 160 ரன்கள் எடுத்து வென்றது. 16 ரன்களே கொடுத்து 3 விக்கெட்டுகள் சாய்த்த நியூஸிலாந்து பௌலா் ஜெஸ் கொ் ஆட்டநாயகி விருது பெற்றாா்.

முன்னதாக டாஸ் வென்று பேட் செய்த தென்னாப்பிரிக்க அணியில், கிளோ டிரையான் 14, சுனே லுஸ் 4 பவுண்டரிகளுடன் 30, கேப்டன் லாரா வோல்வாா்ட் 10 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனா்.

தஸ்மின் பிரிட்ஸ் 8, நாடினே டி கிளொ்க் 2 பவுண்டரிகளுடன் 20, கேலா ரெனிகே 13 ரன்களுடன் வெளியேற்றப்பட, ஓவா்கள் முடிவில் ஆனெரி டொ்க்சென் 8 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸா் உள்பட 55 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தாா்.

நியூஸிலாந்து தரப்பில் ஜெஸ் கொ் 3, அமெலியா கொ், சோஃபி டிவைன் ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் வீழ்த்தினாா்.

அடுத்து நியூஸிலாந்து இன்னிங்ஸில் இசபெல்லா கேஸ் 6, ஜாா்ஜியா பிளிம்மா் 5 பவுண்டரிகளுடன் 29, கேப்டன் அமெலியா கொ் 4 பவுண்டரிகளுடன் 31 ரன்கள் சோ்த்து உதவினா்.

சோஃபி டிவைன் 34 பந்துகளில் 6 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸா்கள் உள்பட 64 ரன்கள் விளாசி அணியை வெற்றிப் பாதைக்குத் திருப்பி வெளியேறினாா். முடிவில், புரூக் ஹாலிடே 16, மேடி கிரீன் 9 ரன்களுடன் அணியை வெற்றி பெறச் செய்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா்.

தென்னாப்பிரிக்க பௌலா்களில் கிளோ டிரையான் 2, ஆனெரி டொ்க்சென், நோன்குலுலேகோ லாபா ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் எடுத்தனா்.

தொடர்புடையது

சோஃபி டிவைன் அசத்தல்: நியூஸிலாந்து வெற்றி

சோஃபி டிவைன் அசத்தல்: நியூஸிலாந்து வெற்றி

மகளிா் டி20 கிரிக்கெட்- நியூஸிலாந்தை வீழ்த்தியது தென்னாப்பிரிக்கா

மகளிா் டி20 கிரிக்கெட்- நியூஸிலாந்தை வீழ்த்தியது தென்னாப்பிரிக்கா

மகளிா் டி20: தென் ஆப்பிரிக்காவை வீழ்த்திய நியூஸிலாந்து!

மகளிா் டி20: தென் ஆப்பிரிக்காவை வீழ்த்திய நியூஸிலாந்து!

நபி அபாரம், இக்பால் அசத்தல்: வெற்றியை நெருங்கும் ஜம்மு & காஷ்மீா்

நபி அபாரம், இக்பால் அசத்தல்: வெற்றியை நெருங்கும் ஜம்மு & காஷ்மீா்

வீடியோக்கள்

இசை ஆல்​பத்​தில் ரிஷி தேவா!
வீடியோக்கள்

இசை ஆல்​பத்​தில் ரிஷி தேவா!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
ஈரான் போர், பெருந்தொற்று காலத்துக்கு இழுத்துச் செல்கிறதா?: சுமந்த் ராமன் கவலை | US Israel Iran War |
வீடியோக்கள்

ஈரான் போர், பெருந்தொற்று காலத்துக்கு இழுத்துச் செல்கிறதா?: சுமந்த் ராமன் கவலை | US Israel Iran War |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | திமுக கூட்டணி: நீடிக்கும் சிபிஐஎம்; வெளியேறிய தவாக | News and Views | Epi - 17 | Sarathkumar
வீடியோக்கள்

Podcast | திமுக கூட்டணி: நீடிக்கும் சிபிஐஎம்; வெளியேறிய தவாக | News and Views | Epi - 17 | Sarathkumar

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக கூட்டணியிலிருந்து விலகிய த.வா.க! Velmurugan பேட்டி | DMK Alliance
வீடியோக்கள்

திமுக கூட்டணியிலிருந்து விலகிய த.வா.க! Velmurugan பேட்டி | DMK Alliance

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு