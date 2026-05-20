கிரிக்கெட்

பாகிஸ்தான் டெஸ்ட் தொடா்: வெல்லும் முனைப்பில் வங்கதேசம்

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான 2-ஆவது டெஸ்ட்டில் வங்கதேசம் வெற்றி பெறும் நிலையில் இருக்கிறது. இதனால் 2 ஆட்டங்கள் தொடா் முழுவதுமாக அந்த அணியின் வசமாகலாம் எனத் தெரிகிறது.

Updated On :20 மே 2026, 4:19 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

437 ரன்கள் என்ற வெற்றி இலக்கை நோக்கி 2-ஆவது இன்னிங்ஸை விளையாடி வரும் பாகிஸ்தான், 7 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 316 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. கடைசி நாளான புதன்கிழமை, அந்த அணி 3 விக்கெட்டுகளைக் கொண்டு 121 ரன்கள் சோ்க்க வேண்டியுள்ளது.

முன்னதாக இந்த ஆட்டத்தின் முதல் இன்னிங்ஸில் வங்கதேசம் 278 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, பாகிஸ்தான் தனது இன்னிங்ஸில் 232 ரன்கள் சோ்த்தது. இதையடுத்து 46 ரன்கள் முன்னிலையுடன் 2-ஆவது இன்னிங்ஸை விளையாடிய வங்கதேசம், 390 ரன்கள் சோ்த்து ஆட்டமிழந்தது.

இறுதியாக, 437 ரன்களை நோக்கி, 4-ஆவது நாளான செவ்வாய்க்கிழமை 2-ஆவது இன்னிங்ஸை தொடா்ந்தது பாகிஸ்தான். அப்துல்லா ஃபஸல் 1 பவுண்டரியுடன் 6, அஸான் அவைஸ் 2 பவுண்டரிகளுடன் 21 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனா்.

3-ஆவது விக்கெட்டுக்கு இணைந்த கேப்டன் ஷான் மசூத் - பாபா் ஆஸம் ஜோடி, 92 ரன்கள் சோ்த்தது.

ஆஸம் 4 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 47 ரன்களுக்கு வெளியேற, தொடா்ந்து வந்த சௌத் ஷகீல் 6 ரன்களுக்கு சாய்க்கப்பட்டாா். இந்நிலையில், ஷான் மசூதும் 8 பவுண்டரிகளுடன் 71 ரன்களுக்கு பெவிலியன் திரும்பினாா்.

அப்போது சல்மான் அகா - முகமது ரிஸ்வான் ஜோடி, விக்கெட் சரிவைத் தடுத்து, 6-ஆவது விக்கெட்டுக்கு 134 ரன்கள் சோ்த்தது. இதில் சல்மான் 6 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 71 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, ஹசன் அலி டக் அவுட்டானாா்.

இவ்வாறாக செவ்வாய்க்கிழமை ஆட்டநேர முடிவில் பாகிஸ்தான் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 316 ரன்கள் சோ்த்துள்ளது. முகமது ரிஸ்வான் 8 பவுண்டரிகளுடன் 75, சஜித் கான் 2 பவுண்டரிகளுடன் 8 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்காமல் உள்ளனா்.

வங்கதேச பௌலிங்கில் தைஜுல் இஸ்லாம் 4 விக்கெட்டுகள் சாயக்க, நஹித் ராணா 2, மெஹிதி ஹசன் மிராஸ் 1 விக்கெட் வீழ்த்தினா்.

