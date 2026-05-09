நஜ்முல், மோமினுல் பலம்: வங்கதேசம் நிதானம்

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில், முதல் நாளான வெள்ளிக்கிழமை முடிவில் வங்கதேசம் 4 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 301 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.

இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான், ஃபீல்டிங்கை தோ்வு செய்தது. வங்கதேச இன்னிங்ஸை தொடங்கியோரில் மஹ்முதுல் ஹசன் ஜாய் 2 பவுண்டரிகளுடன் 8, ஷத்மன் இஸ்லாம் 2 பவுண்டரிகளுடன் 13 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனா்.

அப்போது இணைந்த மோமினுல் ஹக் - கேப்டன் நஜ்முல் ஹுசைன் ஷான்டோ ஜோடி, மேலும் விக்கெட்டுகள் விழாமல் தடுத்து, பாகிஸ்தான் பௌலா்களை சோதித்தது.

3-ஆவது விக்கெட்டுக்கு இவா்கள் பாா்ட்னா்ஷிப் 170 ரன்கள் சோ்த்தது. சதம் கடந்த ஷான்டோ, 12 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸா்களுடன் 101 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தாா்.

தொடா்ந்து முஷ்ஃபிகா் ரஹிம் களம் புகுந்தாா். 4-ஆவது விக்கெட்டுக்கு மோமினுல் - முஷ்ஃபிகா் ஜோடி 75 ரன்கள் சோ்க்க, மோமினுல் 10 பவுண்டரிகளுடன் 91 ரன்களுக்கு விடைபெற்றாா்.

முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில், முஷ்ஃபிகா் 6 பவுண்டரிகளுடன் 48, லிட்டன் தாஸ் 8 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் உள்ளனா். பாகிஸ்தான் பௌலா்களில் ஷாஹீன் அஃப்ரிதி முகமது அப்பாஸ், ஹசன் அலி, நோமன் அலி ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் கைப்பற்றினா்.

