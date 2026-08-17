The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexlive
Dinamani
கமிஷன் வாங்குகிறார்கள் தவெக அமைச்சர்கள்; ஆடியோ ஆதாரம் உள்ளது - அண்ணாமலைசோனியா காந்தியை நாட்டு மக்கள் மன்னிக்கமாட்டார்கள்: அமித் ஷா3 தமிழர்கள் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டதற்கு முதல்வர் விஜய் கண்டனம்!தவெக அமைச்சர்கள் கமிஷன் வாங்குகிறார்கள்; ஆடியோ ஆதாரம் உள்ளது - அண்ணாமலைபாஜகவில் இருந்து விலகினார் நடிகர் தேவன் கர்நாடகத்தில் தமிழர்கள் சுட்டுக்கொலை: மு.க. ஸ்டாலின் கண்டனம்! வந்தே மாதரம் பாடலுக்கு அவமதிப்பு! காங். மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்: சுவேந்து அதிகாரி
/
விளையாட்டு

சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ்: ஸ்வெரெவ், பெகுலா வெற்றி

அமெரிக்காவில் நடைபெறும் சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில், ஜொ்மனியின் அலெக்ஸாண்டா் ஸ்வெரெவ், அமெரிக்காவின் ஜெஸ்ஸிகா பெகுலா ஆகியோா் தங்கள் முதல் சுற்றில் வெற்றி பெற்றனா்.

News image
Updated On :17 ஆகஸ்ட் 2026, 12:55 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அமெரிக்காவில் நடைபெறும் சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில், ஜொ்மனியின் அலெக்ஸாண்டா் ஸ்வெரெவ், அமெரிக்காவின் ஜெஸ்ஸிகா பெகுலா ஆகியோா் தங்கள் முதல் சுற்றில் ஞாயிற்றுக்கிழமை வெற்றி பெற்றனா்.

ஆடவா் ஒற்றையரில், போட்டித்தரவரிசையில் 2-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ஸ்வெரெவ், முதல் சுற்று ‘பை’ பெற்றாா். 2-ஆவது சுற்றில் அவா் 3-6, 6-3, 6-3 என்ற செட்களில், பிரிட்டனின் கேமரூன் நோரியை தோற்கடித்தாா்.

அதேபோல், 5-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்ஸ் டி மினாா் 6-1, 3-6, 6-7 (4/7) என்ற கணக்கில் பிரான்ஸின் குவென்டின் ஹேலிஸை வெளியேற்றினாா். 9-ஆம் இடத்திலிருக்கும் செக் குடியரசின் ஜிரி லெஹெக்கா 6-4, 6-7 (3/7), 6-3 என இத்தாலியின் மேட்டியோ பெரெட்டினியை வென்றாா்.

இதர ஆட்டங்களில், ஸ்பெயினின் ரஃபேல் ஜோடாா், சிலியின் அலெக்ஸாண்ட்ரோ டபிலோ ஆகியோா் வெல்ல, கனடாவின் டெனிஸ் ஷபோவலோவ், போலந்தின் ஹியுபா்ட் ஹா்காக்ஸ் ஆகியோா் தோல்வியுற்றனா்.

பெகுலா முன்னேற்றம்: இப்போட்டியின் மகளிா் ஒற்றையா் பிரிவில் முதல் சுற்று ‘பை’ பெற்ற பெகுலா, 2-ஆவது சுற்றில் களமாடினாா். அதில் 6-3, 6-2 என்ற நோ் செட்களில், சுவிட்ஸா்லாந்தின் சிமோனா வால்டொ்டை வெளியேற்றினாா்.

6-ஆம் இடத்திலிருக்கும் செக் குடியரசின் லிண்டா நோஸ்கோவா 6-3, 6-3 என, பிரிட்டனின் கேட்டி போல்டரை வீழ்த்தினாா். 12-ஆம் இடத்திலிருந்த சுவிட்ஸா்லாந்தின் பெலிண்டா பென்சிச், காயம் காரணமாக போட்டியிலிருந்து வெளியேறினாா்.

இதர ஆட்டங்களில், கிரீஸின் மரியா சக்காரி, அமெரிக்காவின் எம்மா நவாரோ, டென்மாா்க்கின் கிளாரா டௌசன் ஆகியோா் 3-ஆவது சுற்றுக்கு முன்னேறினா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

நவம்பா் 2-இல் தொடங்குகிறது சென்னை ஓபன் மகளிா் டென்னிஸ்

நவம்பா் 2-இல் தொடங்குகிறது சென்னை ஓபன் மகளிா் டென்னிஸ்

4-ஆவது சுற்றில் சபலென்கா, பெகுலா

4-ஆவது சுற்றில் சபலென்கா, பெகுலா

ஸ்வெரெவ், மெத்வதெவுக்கு முதல் சுற்றிலேயே ‘முற்றும்’

ஸ்வெரெவ், மெத்வதெவுக்கு முதல் சுற்றிலேயே ‘முற்றும்’

விம்பிள்டனில் ஜெஸ்ஸிகா பெகுலா, ஸ்வெரெவ் முன்னேற்றம்!

விம்பிள்டனில் ஜெஸ்ஸிகா பெகுலா, ஸ்வெரெவ் முன்னேற்றம்!

விடியோக்கள்

பாரிஸ் கபே டிரைலர்!

பாரிஸ் கபே டிரைலர்!

பியார் பிரேமா கல்யாணம் டிரைலர்!

பியார் பிரேமா கல்யாணம் டிரைலர்!