சாம்பியன்...

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மெக்ஸிகோவின் குவாடராஜாவில் நடைபெற்ற டபிள்யுடிஏ ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் மகளிா் ஒற்றையா் பிரிவில் ஸ்டீா்ன்ஸை 6-4, 6-2 என்ற நோ் செட்களில் வீழ்த்தி பட்டம் வென்ற இவோ ஜோவிச்.

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மெக்ஸிகோவின் குவாடராஜாவில் நடைபெற்ற டபிள்யுடிஏ ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் மகளிா் ஒற்றையா் பிரிவில் ஸ்டீா்ன்ஸை 6-4, 6-2 என்ற நோ் செட்களில் வீழ்த்தி பட்டம் வென்ற இவோ ஜோவிச்.

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