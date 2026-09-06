யுஎஸ் ஓபன் கிராண்ட்ஸ்லாம் டென்னிஸ்: எலாவை வெளியேற்றினார் ஜோவிச்!
யுஎஸ் ஓபன் கிராண்ட்ஸ்லாம் டென்னிஸ் போட்டியில், உள்நாட்டின் இளம் வீராங்கனையான இவா ஜோவிச், பிலிப்பின்ஸை சோ்ந்த இளம் போட்டியாளா் எலாவை வீழ்த்தி 4-ஆவது சுற்றுக்கு முன்னேறினாா்.
யுஎஸ் ஓபன் கிராண்ட்ஸ்லாம் டென்னிஸ் போட்டியில், உள்நாட்டின் இளம் வீராங்கனையான இவா ஜோவிச், பிலிப்பின்ஸை சோ்ந்த இளம் போட்டியாளா் அலெக்ஸாண்ட்ரா எலாவை வீழ்த்தி 4-ஆவது சுற்றுக்கு முன்னேறினாா்.
மகளிா் ஒற்றையா் 3-ஆவது சுற்றில், போட்டித்தரவரிசையில் 14-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ஜோவிச் 7-5, 3-6, 7-5 என்ற செட்களில், 17-ஆம் இடத்திலிருந்த எலாவை போராடி வீழ்த்தினாா். இதன் மூலமாக ஜோவிச், முதல்முறையாக யுஎஸ் ஓபன் 4-ஆவது சுற்றுக்கு முன்னேறியிருக்கிறாா்.
பரஸ்பரம் இருவருமே சவால் அளித்த இந்த ஆட்டம் சுமாா் 3 மணி நேரம் நீடித்தது. கடந்த மாதம் வாஷிங்டன் டிசி ஓபனில் வாகை சூடிய கையோடு யுஎஸ் ஓபனுக்கு வந்த எலா, அபாரமாக முன்னேறி வந்த நிலையில், ஜோவிச்சிடம் போராடி வீழ்ந்தாா்.
ஜோவிச் தனது 4-ஆவது சுற்றில், சக அமெரிக்கரும், இரு முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியனுமான கோகோ கௌஃபை சந்திக்கிறாா். போட்டித்தரவரிசையில் 4-ஆம் இடத்திலிருக்கும் கௌஃப் 6-3, 6-4 என எளிதாக, ஸ்பெயினின் கிறிஸ்டினா பக்ஸாவை தோற்கடித்து 4-ஆவது சுற்றுக்கு வந்துள்ளாா்.
இவா்கள் ஏற்கெனவே சந்தித்த ஆட்டத்தில் கௌஃப் வென்றுள்ளாா். 2-ஆம் இடத்திலிருக்கும் கஜகஸ்தானின் எலனா ரைபகினா 7-6 (8/6), 6-3 என்ற நோ் செட்களில், உக்ரைனின் யூலியா ஸ்டாரோடப்சேவாவை வெளியேற்றினாா்.
13-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ஜப்பானின் நவோமி ஒசாகா, 6-3, 3-6, 7-5 என்ற செட்களில், 23-ஆம் இடத்திலிருந்த பெல்ஜியத்தின் எலிஸ் மொ்டன்ஸை வென்றாா். 4 முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியனான ஒசாகா, அடுத்த சுற்றில் ரைபகினாவுடன் மோதுகிறாா்.
இதர முன்னணி போட்டியாளா்களில், போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக், ரஷியாவின் மிரா ஆண்ட்ரீவா, செக் குடியரசின் லிண்டா நோஸ்கோவா ஆகியோா் 4-ஆவது சுற்றுக்கு முன்னேற, அமெரிக்காவின் அமாண்டா அனிசிமோவா, உக்ரைனின் எலினா ஸ்விடோலினா, செக் குடியரசின் கரோலின் முசோவா ஆகியோா் அதிா்ச்சித் தோல்வி கண்டனா்.
ஸ்வெரெவுக்கு எளிதான வெற்றி: ஆடவா் ஒற்றையா் 3-ஆவது சுற்றில், போட்டித்தரவரிசையில் முதலிடத்தில் இருக்கும் ஸ்வெரெவ் 6-2, 7-6 (7/2), 6-2 என்ற செட்களில், சிலி வீரா் அலெக்ஸாண்ட்ரோ டபிலோவை தோற்கடித்தாா். முதல் இரு ஆட்டங்களில் 5 செட்கள் போராடி வென்ற ஸ்வெரெவ், இந்த ஆட்டத்தில் நோ் செட்களில் வென்று நிம்மதி கண்டாா்.
அமெரிக்காவின் லோ்னா் டியென், 6-3, 1-6, 6-7 (2/7), 6-3, 6-4 என, 5 செட்கள் போராடி, செக் குடியரசின் ஜேக்கப் மென்சிக்கை வெளியேற்றினாா். 20 வயதான டியென், யுஎஸ் ஓபனில் கடந்த 24 ஆண்டுகளில் 4-ஆவது சுற்றுக்கு முன்னேறிய இளம் அமெரிக்கா் என்ற பெருமையைப் பெற்றாா்.
அதேபோல், நெதா்லாந்தின் போடிக் வான் டெவும், 3-6, 7-6 (7/3), 4-6, 7-6 (8/6), 6-3 என்ற வகையில், பெல்ஜியத்தின் ஜிஸு பொ்க்ஸை சாய்த்தாா். பிரான்ஸின் ஆா்தா் ஜியாவும், அமெரிக்காவின் மைக்கேல் ஜெங்கை வெளியேற்ற, 7-6 (9/7), 3-6, 4-6, 6-3, 6-2 என 5 செட்கள் போராட வேண்டியிருந்தது.
இத்தாலியின் லூசியானோ டாா்டெரி 6-4, 6-3, 6-3 என நோ் செட்களில், ஆஸ்திரேலியாவின் டேன் ஸ்வினியை வீழ்த்தினாா். ரஷியாவின் காரென் கச்சனோவ் 6-3, 6-2, 6-4 என எளிதாக, பிரான்ஸின் பெஞ்சமின் பொன்ஸியை வென்றாா். 9-ஆம் இடத்திலிருந்த அமெரிக்காவின் டெய்லா் ஃப்ரிட்ஸ் 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 4-6 என, 5 செட்கள் போராடி, ஆா்ஜென்டீனாவின் ஃபிரான்சிஸ்கோ செருண்டோலோவிடம் தோல்வி கண்டாா்.
போட்டித்தரவரிசையில் 5-ஆம் இடத்திலிருந்த இத்தாலியின் ஃப்ளாவியோ கோபோலி, 7-6 (7/4), 3-6, 0-6, 3-6 என்ற வகையில், பெல்ஜியத்தின் அலெக்ஸாண்டா் பிளாக்ஸிடம் தோல்வியுற்றாா். இதன் மூலமாக பிளாக்ஸ், யுஎஸ் ஓபனில் கடந்த 26 ஆண்டுகளில் டாப் 10 போட்டியாளரை வீழ்த்திய முதல் பெல்ஜியம் வீரராக பெருமை பெற்றாா்.
இந்தியா்கள் தோல்வி: ஆடவா் இரட்டையா் பிரிவில், இந்தியாவின் யூகி பாம்ப்ரி/நியூஸிலாந்தின் மைக்கேல் வீனஸ் இணை, இந்தியாவின் நிக்கி பூனசா/ஈகுவடாரின் கொன்ஸாலோ எஸ்கோபாா் கூட்டணி, இந்தியாவின் அனிருத் சந்திரசேகா்/பெலாரஸின் இவான் லியுடாரெவிச் ஜோடி முதல் சுற்றிலேயே தோல்வி கண்டது.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.