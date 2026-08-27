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ரூபலேவ்/ஆண்ட்ரீவா இணை அரையிறுதிக்கு முன்னேற்றம்

யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியின் கலப்பு இரட்டையா் பிரிவில் ரஷியாவின் ஆண்ட்ரே ரூபலேவ்/மிரா ஆண்ட்ரீவா கூட்டணி அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது.

Andreeva wins with Rublev in US Open mixed doubles, then reveals she had a crush on her partner

ரூபலேவ்/ஆண்ட்ரீவா இணை அரையிறுதிக்கு முன்னேற்றம் - AP

Published On :27 ஆகஸ்ட் 2026, 5:23 am IST

யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியின் கலப்பு இரட்டையா் பிரிவில் ரஷியாவின் ஆண்ட்ரே ரூபலேவ்/மிரா ஆண்ட்ரீவா கூட்டணி அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு புதன்கிழமை முன்னேறியது.

காலிறுதியில், ரூபலேவ்/ஆண்ட்ரீவா ஜோடி 4-1, 4-5 (9/11), 10-5 என்ற செட்களில், நாா்வேயின் கேஸ்பா் ரூட்/ரஷியாவின் டயானா ஷ்னெய்டா் கூட்டணியை வீழ்த்தியது.

மற்றொரு ஆட்டத்தில், ஸ்பெயினின் காா்லோஸ் அல்கராஸ்/அமெரிக்காவின் செரீனா வில்லியம்ஸ் இணை 4-5 (4/7), 1-4 என்ற செட்களில், போட்டித்தரவரிசையில் 4-ஆம் இடத்திலிருக்கும் சுவிட்ஸா்லாந்தின் பெலிண்டா பென்சிச்/இத்தாலியின் ஃப்ளாவியோ கோபோலி கூட்டணியிடம் தோல்வியுற்றது.

அரையிறுதியில், ரூபலேவ்/ஆண்ட்ரீவா இணை - செக் குடியரசின் கரோலின் முசோவா/ஜேக்கப் மென்சிக் ஜோடியையும், பென்சிச்/கோபோலி கூட்டணி - உக்ரைனின் எலினா ஸ்விடோலினா/பிரான்ஸின் கேல் மான்ஃபில்ஸ் இணையையும் சந்திக்கின்றது.

வில்லியம்ஸ் சகோதரிகள்: இதனிடையே, யுஎஸ் ஓபன் மகளிா் இரட்டையா் பிரிவில், வில்லியம்ஸ் சகோதரிகளான வீனஸ் (46) மற்றும் செரீனா (44), இணைந்து போட்டியிடவுள்ளனா். அவா்களுக்கு வைல்டு காா்டு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

வில்லியம் சகோதரிகள், 14 கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டங்களும், 3 ஒலிம்பிக் தங்கமும் வென்ற பாா்ட்னா்களாவா். யுஎஸ் ஓபனில் கடைசியாக இவா்கள் 2022-இல் இணைந்து விளையாடினா்.

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