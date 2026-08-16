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வீராங்கனைகளுக்கு உயிரியல் மரபணு சோதனை: டபிள்யுடிஏ முடிவு

வீராங்கனைகளுக்கு உயிரியல் மரபணு சோதனை நடத்த டபிள்யுடிஏ முடிவு

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Updated On :16 ஆகஸ்ட் 2026, 12:27 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மகளிா் டென்னிஸ் சங்கம் (டபிள்யுடிஏ) வீராங்கனைகளுக்கு ஒருமுறை எஸ்ஆா்ஓய் மரபணு சோதனை நடத்த தீா்மானித்துள்ளது. சிலா் இந்த முடிவுக்கு வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனா்.

எனினும் சிலா் இந்நடவடிக்கை தேவையற்றது. பாரபட்சமானது எனக் கூறியுள்ளனா். வீராங்கனைகளுக்கு சோதனை நடத்துவதின் மூலம் ஒவ்வொருவரின் உயிரியல் தன்மையை அறியலாம். பாலியல் சோதனையால் வீராங்கனைகள், சிறுமிகளுக்கு ஏற்படும் மனபாதிப்பை தடுக்கலாம். மேலும் இந்த முடிவுக்கு உலகின் நம்பா் 1 வீராங்கனை அரினா சபலென்கா வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளாா். கோகோ கௌஃப் கூறுகையில் பாலியல் சோதனைகள் என்பது திருநங்கைகளுக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.

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