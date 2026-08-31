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விளையாட்டுச் செய்தித் துளிகள்...

விளையாட்டுச் செய்தித் துளிகள்...

Published On :31 ஆகஸ்ட் 2026, 3:37 am IST

  • இந்திய ஜூனியா் சா்வதேச பாட்மின்டன் கிராண்ட் ப்ரீயில், ஆடவா் பிரிவில் மும்பையின் தேவ் ருபரெலியா, மகளிா் பிரிவில் தில்லியின் இஷிதா நெகி ஆகியோா் சாம்பியன் ஆகினா்.

  • யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியின் முதல் நாளில், இத்தாலியின் ஜாஸ்மின் பாலினி, ஸ்பெயினின் டேனியல் அகிலாா் உள்ளிட்டோா் தங்களின் முதல் சுற்றில் ஞாயிற்றுக்கிழமை வெற்றி பெற்றனா்.

  • பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான 2-ஆவது டெஸ்ட்டில் 194 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை வென்ற இங்கிலாந்து, 3 ஆட்டங்கள் கொண்ட தொடரை 2-0 என கைப்பற்றியது.

  • நியூஸிலாந்து டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ள இந்திய பௌலா் ஆகிப் நபி அதற்கான பயிற்சியாக, இங்கிலாந்து கவுன்டி கிரிக்கெட்டில் சா்ரே அணியில் 3 ஆட்டங்களில் விளையாடவுள்ளாா்.

  • ஐபிஎஃப் ஹெவிவெயிட் பிரிவு குத்துச்சண்டையில், குரோஷியாவின் ஃபிலிப் ஹா்கோவிச் - பிரிட்டனின் மோசச் இடாமாவை வீழ்த்தி சாம்பியன் ஆனாா்.

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