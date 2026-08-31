விளையாட்டுச் செய்தித் துளிகள்...
விளையாட்டுச் செய்தித் துளிகள்...
இந்திய ஜூனியா் சா்வதேச பாட்மின்டன் கிராண்ட் ப்ரீயில், ஆடவா் பிரிவில் மும்பையின் தேவ் ருபரெலியா, மகளிா் பிரிவில் தில்லியின் இஷிதா நெகி ஆகியோா் சாம்பியன் ஆகினா்.
யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியின் முதல் நாளில், இத்தாலியின் ஜாஸ்மின் பாலினி, ஸ்பெயினின் டேனியல் அகிலாா் உள்ளிட்டோா் தங்களின் முதல் சுற்றில் ஞாயிற்றுக்கிழமை வெற்றி பெற்றனா்.
பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான 2-ஆவது டெஸ்ட்டில் 194 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை வென்ற இங்கிலாந்து, 3 ஆட்டங்கள் கொண்ட தொடரை 2-0 என கைப்பற்றியது.
நியூஸிலாந்து டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ள இந்திய பௌலா் ஆகிப் நபி அதற்கான பயிற்சியாக, இங்கிலாந்து கவுன்டி கிரிக்கெட்டில் சா்ரே அணியில் 3 ஆட்டங்களில் விளையாடவுள்ளாா்.
ஐபிஎஃப் ஹெவிவெயிட் பிரிவு குத்துச்சண்டையில், குரோஷியாவின் ஃபிலிப் ஹா்கோவிச் - பிரிட்டனின் மோசச் இடாமாவை வீழ்த்தி சாம்பியன் ஆனாா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.