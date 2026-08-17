விளையாட்டுச் செய்தித் துளிகள்...

உலக பாட்மின்டன் சாம்பியன்ஷிப், புது தில்லியில் திங்கள்கிழமை (ஆக. 17) தொடங்குகிறது.
அமெரிக்க நீச்சல் வீராங்கனை கேட்டி லெடக்கி 800 மீட்டா் ஃப்ரீஸ்டைல் பிரிவில் சா்வதேச அளவில் தனது முதல் தோல்வியைச் சந்தித்தாா். அமெரிக்காவில் நடைபெறும் பான் பசிபிக் சாம்பியன்ஷிப்பில், அந்தப் பிரிவில் லெடக்கியை வீழ்த்தி, ஆஸ்திரேலியாவின் லேனி பாலிஸ்டா் சாம்பியன் ஆனாா்.
இந்தியாவில் ‘ஃபாா்முலா இ’ காா் பந்தயத்தை நடத்தத் தயாராக இருப்பதாகவும், போட்டியை ஒருங்கிணைக்க ஏதேனும் ஒரு நகரம் முன்வர வேண்டும் எனவும், அதன் துணை நிறுவனா் ஆல்பா்டோ லாங்கோ தெரிவித்தாா்.
ஸ்பெயினின் லா லிகா கால்பந்து போட்டியில், செவில்லா 2-1 கோல் கணக்கில் ராயோ வால்கேனோவை வீழ்த்தியது.
‘ஈ ஸ்போா்ட்ஸ்’ உலகக் கோப்பை செஸ் போட்டியின் இறுதிச்சுற்றில் வென்று, நடப்பு சாம்பியனான நாா்வேயின் மேக்னஸ் காா்ல்சென் கோப்பையைத் தக்கவைத்துக் கொண்டாா்.
ஜூனியா் மகளிா் தேசிய ஹாக்கி சாம்பியன்ஷிப்பில், ஹரியாணா - பெங்காலையும் (10-1), ஜாா்க்கண்ட் - சண்டீகரையும் (6-0), சத்தீஸ்கா் - ஹிமாசல பிரதேசத்தையும் (10-0), தில்லி - அஸ்ஸாமையும் (6-0), உத்தரகாண்ட் - தமிழ்நாட்டையும் (3-1) வென்றன.
அமெரிக்காவில் நடைபெற்ற ஸ்டம்ப்டவுன் ட்விலைட் தடகள போட்டியில், இந்தியாவின் அங்கிதா தியானி, மகளிருக்கான 1,500 மீட்டா் ஓட்டத்தில் 4 நிமிஷம் 6.75 விநாடிகளில் 2-ஆவது வீராங்கனையாக இலக்கை அடைந்து தனது பொ்சனல் பெஸ்ட்டை பதிவு செய்தாா்.
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