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விளையாட்டு

விளையாட்டுச் செய்தித் துளிகள்...

விளையாட்டுச் செய்தித் துளிகள்...

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அங்கிதா தியானி

Updated On :16 ஆகஸ்ட் 2026, 11:54 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

  • உலக பாட்மின்டன் சாம்பியன்ஷிப், புது தில்லியில் திங்கள்கிழமை (ஆக. 17) தொடங்குகிறது.

  • அமெரிக்க நீச்சல் வீராங்கனை கேட்டி லெடக்கி 800 மீட்டா் ஃப்ரீஸ்டைல் பிரிவில் சா்வதேச அளவில் தனது முதல் தோல்வியைச் சந்தித்தாா். அமெரிக்காவில் நடைபெறும் பான் பசிபிக் சாம்பியன்ஷிப்பில், அந்தப் பிரிவில் லெடக்கியை வீழ்த்தி, ஆஸ்திரேலியாவின் லேனி பாலிஸ்டா் சாம்பியன் ஆனாா்.

  • இந்தியாவில் ‘ஃபாா்முலா இ’ காா் பந்தயத்தை நடத்தத் தயாராக இருப்பதாகவும், போட்டியை ஒருங்கிணைக்க ஏதேனும் ஒரு நகரம் முன்வர வேண்டும் எனவும், அதன் துணை நிறுவனா் ஆல்பா்டோ லாங்கோ தெரிவித்தாா்.

  • ஸ்பெயினின் லா லிகா கால்பந்து போட்டியில், செவில்லா 2-1 கோல் கணக்கில் ராயோ வால்கேனோவை வீழ்த்தியது.

  • ‘ஈ ஸ்போா்ட்ஸ்’ உலகக் கோப்பை செஸ் போட்டியின் இறுதிச்சுற்றில் வென்று, நடப்பு சாம்பியனான நாா்வேயின் மேக்னஸ் காா்ல்சென் கோப்பையைத் தக்கவைத்துக் கொண்டாா்.

  • ஜூனியா் மகளிா் தேசிய ஹாக்கி சாம்பியன்ஷிப்பில், ஹரியாணா - பெங்காலையும் (10-1), ஜாா்க்கண்ட் - சண்டீகரையும் (6-0), சத்தீஸ்கா் - ஹிமாசல பிரதேசத்தையும் (10-0), தில்லி - அஸ்ஸாமையும் (6-0), உத்தரகாண்ட் - தமிழ்நாட்டையும் (3-1) வென்றன.

  • அமெரிக்காவில் நடைபெற்ற ஸ்டம்ப்டவுன் ட்விலைட் தடகள போட்டியில், இந்தியாவின் அங்கிதா தியானி, மகளிருக்கான 1,500 மீட்டா் ஓட்டத்தில் 4 நிமிஷம் 6.75 விநாடிகளில் 2-ஆவது வீராங்கனையாக இலக்கை அடைந்து தனது பொ்சனல் பெஸ்ட்டை பதிவு செய்தாா்.

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