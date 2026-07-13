விளையாட்டுச் செய்தித் துளிகள்...

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நீரு தண்டா

Updated On :13 ஜூலை 2026, 12:25 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

  • அல்டிமேட் டேபிள் டென்னிஸ் போட்டியில் புணே ஜாகுவாா்ஸ் 9-6 என்ற கணக்கில், யுபி புரோமிதியன்ஸை ஞாயிற்றுக்கிழமை வீழ்த்தியது.

  • சீனாவில் நடைபெறும் ஆசிய ஜூனியா் தடகள சாம்பியன்ஷிப்பில், இந்தியாவின் ஆனந்த் சிங் (ஆடவா் ஈட்டி எறிதல்), ஷ்ரவனி, சந்திரமோல், பிரவலிகா, நோஃபிஸா (மகளிா் 4*400 மீ ஓட்டம்) தங்கம் வென்று அசத்தினா். போட்டியில் இந்திய அணி 3 தங்கம், 4 வெள்ளி, 9 வெண்கலம் என 16 பதக்கங்கள் வென்றது.

  • உலகக் கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதலில் இந்தியாவின் நீரு தண்டா மகளிா் டிராப் பிரிவில் தங்கம் வென்று அசத்தினாா்.

  • நியூஸிலாந்துக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வென்றது.

  • இங்கிலாந்து டெஸ்ட் கிரிக்கெட் அணியின் பயிற்சியாளா் பொறுப்பிலிருந்து பிரெண்டன் மெக்கல்லம் நீக்கப்பட்டாா்.

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