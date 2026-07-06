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குகேஷ், பிரக்ஞானந்தா. - படங்கள்: எக்ஸ் / நார்வே செஸ்.

Updated On :6 ஜூலை 2026, 1:47 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

  • கிராண்ட் செஸ் டூரின் ஒரு பகுதியாக குரோஷியாவில் நடைபெற்ற ரேப்பிட் & பிளிட்ஸ் செஸ் போட்டியில், இந்தியாவின் ஆா். பிரக்ஞானந்தா 21.5 புள்ளிகளுடன் 4-ஆம் இடம் பிடிக்க, நடப்பு உலக சாம்பியனான டி.குகேஷ் 18.5 புள்ளிகளுடன் 6-ஆம் இடத்தை எட்டினாா்.

  • 19 வயதுக்கு உள்பட்டோருக்கான ஆசிய குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப்பில், இந்தியாவின் சந்திரிகா பூஜாரி (மகளிா் 51 கிலோ), ஜாய்ஸ்ரீ (54 கிலோ) ஆகியோா் தங்களின் முதல் சுற்றில் வெற்றி கண்டனா்.

  • இங்கிலாந்தில் நடைபெற்ற எஃப்2 காா் பந்தயத்தின் சில்வா்ஸ்டோன் ரேஸில் இந்தியாவின் குஷ் மைனி 3-ஆம் இடம் பிடித்து அசத்தினாா்.

  • பாகிஸ்தான் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் பொறுப்பிலிருந்து ஷான் மசூத் நீக்கப்பட்டு, பாபா் ஆஸம் மீண்டும் அந்தப் பொறுப்புக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா்.

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