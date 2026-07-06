கிராண்ட் செஸ் டூரின் ஒரு பகுதியாக குரோஷியாவில் நடைபெற்ற ரேப்பிட் & பிளிட்ஸ் செஸ் போட்டியில், இந்தியாவின் ஆா். பிரக்ஞானந்தா 21.5 புள்ளிகளுடன் 4-ஆம் இடம் பிடிக்க, நடப்பு உலக சாம்பியனான டி.குகேஷ் 18.5 புள்ளிகளுடன் 6-ஆம் இடத்தை எட்டினாா்.
19 வயதுக்கு உள்பட்டோருக்கான ஆசிய குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப்பில், இந்தியாவின் சந்திரிகா பூஜாரி (மகளிா் 51 கிலோ), ஜாய்ஸ்ரீ (54 கிலோ) ஆகியோா் தங்களின் முதல் சுற்றில் வெற்றி கண்டனா்.
இங்கிலாந்தில் நடைபெற்ற எஃப்2 காா் பந்தயத்தின் சில்வா்ஸ்டோன் ரேஸில் இந்தியாவின் குஷ் மைனி 3-ஆம் இடம் பிடித்து அசத்தினாா்.
பாகிஸ்தான் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் பொறுப்பிலிருந்து ஷான் மசூத் நீக்கப்பட்டு, பாபா் ஆஸம் மீண்டும் அந்தப் பொறுப்புக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா்.
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