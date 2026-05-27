Dinamani
பிரதமா் மோடியுடன் விஜய் இன்று சந்திப்பு உலகளாவிய பங்குச்சந்தை மதிப்பு: இந்தியாவை முந்தி தைவான் 5-ஆவது இடம்! கரப்பான்பூச்சி ஜனதாவை அரசியல் கட்சியாக பதிய தோ்தல் ஆணையத்திடம் விண்ணப்பம்கா்நாடக முதல்வா் சித்தராமையா பதவி விலக முடிவு? இறப்பு சான்றிதழ்களைப் பிழையின்றி வழங்க தணிக்கைக் குழு: அரசாணை வெளியீடு மாணவா்கள் பள்ளிக்கு இருசக்கர மோட்டாா் வாகனம் ஓட்டி வந்தால் பறிமுதல் செய்யப்படும்: கல்வித் துறை எச்சரிக்கை பசு வதைக்கு முழுத் தடை: அவசர வழக்காக விசாரிக்க உச்சநீதிமன்றம் மறுப்பு திருவாரூர் புறவழிச்சாலை, மேம்பாலம் அமைக்க ரூ.1,427 கோடிக்கு ஒப்புதல்: மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தகவல்
/
செய்திகள்

நாா்வே செஸ்: குகேஷ், பிரக்ஞானந்தா வெற்றி

நாா்வே செஸ் போட்டியின் முதல் சுற்றில், இந்தியாவின் நடப்பு உலக சாம்பியனான டி.குகேஷ், ஆா்.பிரக்ஞானந்தா ஆகியோா் வெற்றி பெற்றனா்.

News image

பிரக்ஞானந்தா - குகேஷ் - கோப்புப் படம்

Updated On :27 மே 2026, 5:17 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நாா்வே செஸ் போட்டியின் முதல் சுற்றில், இந்தியாவின் நடப்பு உலக சாம்பியனான டி.குகேஷ், ஆா்.பிரக்ஞானந்தா ஆகியோா் வெற்றி பெற்றனா்.

இந்திய நேரப்படி, திங்கள்கிழமை நள்ளிரவு நடைபெற்ற இந்தச் சுற்றில் குகேஷ் - ஜொ்மனியின் வின்சென்ட் கீமருடனும், பிரக்ஞானந்தா - அமெரிக்காவின் வெஸ்லி சோவுடனும் மோதிய ஆட்டம் டிராவில் முடிந்தது.

இதையடுத்து வெற்றியாளரை தீா்மானிக்க நடத்தப்பட்ட ‘ஆா்மகெடான்’ முறை ஆட்டத்தில் குகேஷ், பிரக்ஞானந்தா இருவருமே வெற்றி கண்டனா். இருவருமே வெள்ளை நிற காய்களுடன் விளையாடியது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதனிடையே மற்றொரு ஆட்டத்தில் பிரான்ஸின் அலிரெஸா ஃபிரௌஸ்ஜா - நாா்வேயின் மேக்னஸ் காா்ல்செனை வீழ்த்தினாா். முதல் சுற்று முடிவில் ஃபிரௌஸ்ஜா 3 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் உள்ளாா்.

பிரக்ஞானந்தா, குகேஷ் தலா 1.5 புள்ளிகளுடன் 2-ஆம் நிலையைப் பகிா்ந்துகொண்டுள்ளனா். வெஸ்லி, கீமா் தலா 1 புள்ளிகளுடன் 3-ஆம் நிலையில் இருக்க, காா்ல்சென் புள்ளிகள் இன்றி கடைசி இடத்தில் இருக்கிறாா்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

நார்வே செஸ்: உலக சாம்பியனை வீழ்த்திய இந்தியாவின் திவ்யா தேஷ்முக்!

நார்வே செஸ்: உலக சாம்பியனை வீழ்த்திய இந்தியாவின் திவ்யா தேஷ்முக்!

2-ஆம் நிலையில் பிரக்ஞானந்தா

2-ஆம் நிலையில் பிரக்ஞானந்தா

ஃபாரீஸ்டுடன் டிரா செய்த பிரக்ஞானந்தா

ஃபாரீஸ்டுடன் டிரா செய்த பிரக்ஞானந்தா

பிரக்ஞானந்தா - கீமர் மோதல் ‘டிரா’

பிரக்ஞானந்தா - கீமர் மோதல் ‘டிரா’

விடியோக்கள்

சன்ரைசர்ஸ் vs ராஜஸ்தான்: எலிமினேட்டரில் களம் யாருக்குச் சாதகம்? | SRH vs RR | Klaasen |

சன்ரைசர்ஸ் vs ராஜஸ்தான்: எலிமினேட்டரில் களம் யாருக்குச் சாதகம்? | SRH vs RR | Klaasen |

தொண்டர்களுக்கு திருமா வைத்த வேண்டுகோள்! | VCK | DMK | TVK

தொண்டர்களுக்கு திருமா வைத்த வேண்டுகோள்! | VCK | DMK | TVK

5 ஆவது முறையாக உயர்ந்த Petrol விலை! புலம்பும் மக்கள்! | Oil | People's View | Petrol Price Hike

5 ஆவது முறையாக உயர்ந்த Petrol விலை! புலம்பும் மக்கள்! | Oil | People's View | Petrol Price Hike

”6 மாதங்கள் விமர்சிக்க மாட்டேன் என்றார்கள்!”: செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK | DMK

”6 மாதங்கள் விமர்சிக்க மாட்டேன் என்றார்கள்!”: செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK | DMK