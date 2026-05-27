நாா்வே செஸ் போட்டியின் முதல் சுற்றில், இந்தியாவின் நடப்பு உலக சாம்பியனான டி.குகேஷ், ஆா்.பிரக்ஞானந்தா ஆகியோா் வெற்றி பெற்றனா்.
இந்திய நேரப்படி, திங்கள்கிழமை நள்ளிரவு நடைபெற்ற இந்தச் சுற்றில் குகேஷ் - ஜொ்மனியின் வின்சென்ட் கீமருடனும், பிரக்ஞானந்தா - அமெரிக்காவின் வெஸ்லி சோவுடனும் மோதிய ஆட்டம் டிராவில் முடிந்தது.
இதையடுத்து வெற்றியாளரை தீா்மானிக்க நடத்தப்பட்ட ‘ஆா்மகெடான்’ முறை ஆட்டத்தில் குகேஷ், பிரக்ஞானந்தா இருவருமே வெற்றி கண்டனா். இருவருமே வெள்ளை நிற காய்களுடன் விளையாடியது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதனிடையே மற்றொரு ஆட்டத்தில் பிரான்ஸின் அலிரெஸா ஃபிரௌஸ்ஜா - நாா்வேயின் மேக்னஸ் காா்ல்செனை வீழ்த்தினாா். முதல் சுற்று முடிவில் ஃபிரௌஸ்ஜா 3 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் உள்ளாா்.
பிரக்ஞானந்தா, குகேஷ் தலா 1.5 புள்ளிகளுடன் 2-ஆம் நிலையைப் பகிா்ந்துகொண்டுள்ளனா். வெஸ்லி, கீமா் தலா 1 புள்ளிகளுடன் 3-ஆம் நிலையில் இருக்க, காா்ல்சென் புள்ளிகள் இன்றி கடைசி இடத்தில் இருக்கிறாா்.
