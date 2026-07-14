விளையாட்டுச் செய்தித் துளிகள்...

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விளையாட்டு

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ரோஹித் சர்மா - விராட் கோலி.

Updated On :14 ஜூலை 2026, 12:53 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

  • இந்தியா - இங்கிலாந்து மோதும் ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரின் முதல் ஆட்டம், பா்மிங்ஹாமில் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 14) நடைபெறுகிறது. பிற்பகல் 3.30 மணிக்கு தொடங்கும் இந்த ஆட்டம், சோனி ஸ்போா்ட்ஸ், சோனி லைவ், ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் நேரலையாகிறது.

  • இந்தியாவின் லக்ஷயா சென், பி.வி.சிந்து உள்ளிட்டோா் பங்கேற்கும் ஜப்பான் ஓபன் பாட்மின்டன் போட்டி, டோக்கியோவில் செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்குகிறது.

  • இந்திய பௌலா்கள் ஹா்ஷித் ராணா, வருண் சக்கரவா்த்தி ஆகியோா் காயம் கண்டதை அடுத்து, இங்கிலாந்து ஒருநாள் தொடரில் ஹா்ஷித்துக்கு பதிலாக பிரின்ஸ் யாதவும், ஜிம்பாப்வே டி20 தொடரில் வருணுக்கு பதிலாக ரவி பிஷ்னோயும் சோ்க்கப்பட்டனா்.

  • இந்திய அணி வெளிநாட்டில் அதிக தொடா்களில் விளையாடும் நிலையில், ஐபிஎல் செயல்பாட்டை மட்டுமே அடிப்படையாகக் கொண்டு அணியை தோ்வு செய்வதை நிறுத்த வேண்டும் என முன்னாள் வீரா் சஞ்சய் மஞ்ச்ரேகா் கூறினாா்.

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