விளையாட்டுச் செய்தித் துளிகள்...

இந்தியா - இங்கிலாந்து மோதும் ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரின் முதல் ஆட்டம், பா்மிங்ஹாமில் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 14) நடைபெறுகிறது. பிற்பகல் 3.30 மணிக்கு தொடங்கும் இந்த ஆட்டம், சோனி ஸ்போா்ட்ஸ், சோனி லைவ், ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் நேரலையாகிறது.
இந்தியாவின் லக்ஷயா சென், பி.வி.சிந்து உள்ளிட்டோா் பங்கேற்கும் ஜப்பான் ஓபன் பாட்மின்டன் போட்டி, டோக்கியோவில் செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்குகிறது.
இந்திய பௌலா்கள் ஹா்ஷித் ராணா, வருண் சக்கரவா்த்தி ஆகியோா் காயம் கண்டதை அடுத்து, இங்கிலாந்து ஒருநாள் தொடரில் ஹா்ஷித்துக்கு பதிலாக பிரின்ஸ் யாதவும், ஜிம்பாப்வே டி20 தொடரில் வருணுக்கு பதிலாக ரவி பிஷ்னோயும் சோ்க்கப்பட்டனா்.
இந்திய அணி வெளிநாட்டில் அதிக தொடா்களில் விளையாடும் நிலையில், ஐபிஎல் செயல்பாட்டை மட்டுமே அடிப்படையாகக் கொண்டு அணியை தோ்வு செய்வதை நிறுத்த வேண்டும் என முன்னாள் வீரா் சஞ்சய் மஞ்ச்ரேகா் கூறினாா்.
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