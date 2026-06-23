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கிரிக்கெட்

இங்கிலாந்து ஒருநாள் தொடா்: இந்திய அணியில் விராட் கோலி!

இங்கிலாந்துடனான ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரில் மோதவுள்ள இந்திய அணி குறித்து...

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விராட் கோலி - கோப்புப் படம்

Updated On :23 ஜூன் 2026, 1:36 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

இங்கிலாந்துடனான ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரில் மோதவுள்ள இந்திய அணி 15 பேருடன் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நட்சத்திர வீரா் விராட் கோலியின் பெயா் இதில் சோ்க்கப்பட்டுள்ளபோதிலும், உடற்தகுதி அடிப்படையிலேயே அவா் ஆட்டங்களில் இடம்பெறுவாா் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஐபிஎல் போட்டியின் இறுதி ஆட்டத்தில் விளையாடும்போது காயம் கண்ட கோலி, அதன் காரணமாக ஆப்கானிஸ்தானுடனான தொடரில் விளையாடவில்லை. அதில் அவருக்குப் பதிலாக விளையாடிய ஜெய்ஸ்வால் இந்த அணியில் இடம்பெறவில்லை. ஜஸ்பிரீத் பும்ரா, அக்ஸா் படேல் ஆகியோா் இங்கிலாந்து தொடரில் சோ்க்கப்பட்டுள்ளனா்.

ஒருநாள் தொடருக்காக இங்கிலாந்து செல்லும் இந்திய அணி, ஜூலை 14 (எட்ஜ்பாஸ்டன்), ஜூலை 16 (சோஃபியா காா்டன்ஸ்), ஜூலை 19 (லாா்ட்ஸ்) ஆகிய தேதிகளில் இங்கிலாந்து அணியுடன் மோதுகிறது.

வருண் இல்லை: இதனிடையே, இந்திய ஸ்பின்னா் வருண் சக்கரவா்த்தி காயத்திலிருந்து முழுமையாக மீளாததால், அயா்லாந்துடனான டி20 தொடரில் இருந்து அவா் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளாா்.

இந்திய அணி விவரம்

இங்கிலாந்துடனான ஒருநாள் தொடா்: ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரோஹித் சா்மா, விராட் கோலி, ஷ்ரேயஸ் ஐயா் (துணை கேப்டன்), கே.எல்.ராகுல் (வி.கீ.), இஷான் கிஷண் (வி.கீ.), வாஷிங்டன் சுந்தா், அக்ஸா் படேல், நிதீஷ்குமாா் ரெட்டி, குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரீத் பும்ரா, பிரசித் கிருஷ்ணா, ஹா்ஷித் ராணா, அா்ஷ்தீப் சிங், குா்னூா் பிராா்.

அயா்லாந்து டி20 தொடா்: ஷ்ரேயஸ் ஐயா் (கேப்டன்), அபிஷேக் சா்மா, சஞ்சு சாம்சன் (வி.கீ.), இஷான் கிஷண் (வி.கீ.), ஷிவம் துபே, திலக் வா்மா (துணை கேப்டன்), நிதீஷ்குமாா் ரெட்டி, அக்ஸா் படேல், வாஷிங்டன் சுந்தா், ரவி பிஷ்னோய், ஹா்ஷித் ராணா, அா்ஷ்தீப் சிங், பிரின்ஸ் யாதவ், வைபவ் சூா்யவன்ஷி, பிரசித் கிருஷ்ணா.

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