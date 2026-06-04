இந்திய அணியில் விராட் கோலிக்குப் பதிலாக ருதுராஜ் கெய்க்வாட்?

ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் காயம் காரணமாக விலகிய விராட் கோலிக்குப் பதிலாக ருதுராஜ் கெய்க்வாட் களமிறக்கப்படுவார் எனத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான ஒருநாள் ஜூன் 13ஆம் தேதி தொடங்கவிருக்கிறது. மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விராட் கோலி காயம் காரணமாக விலகியுள்ளது ரசிகர்களிடம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஆப்கானிஸ்தான் அணி இந்தியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு ஒரு டெஸ்ட் மற்றும் 3 ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடர்களில் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டெஸ்ட் போட்டி முதலில் நடைபெறுகிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டெஸ்ட் போட்டி வருகிற ஜூன் 6 ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. அதன் பின், ஒருநாள் தொடர் நடைபெறுகிறது.
அறிவிக்கப்பட்ட இந்திய ஒருநாள் அணி: ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் (துணைக் கேப்டன்), கே.எல்.ராகுல், இஷான் கிஷன், ஹார்திக் பாண்டியா, நிதீஷ் குமார் ரெட்டி, வாஷிங்டன் சுந்தர், குல்தீப் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா, பிரின்ஸ் யாதவ், குர்னூர் பிரார், ஹர்ஷ் துபே.
தற்போது, விராட் கோலி இல்லாத நிலையில், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் இடம்பெற வாய்ப்பிருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
ருதுராஜ் கெய்க்வார் 8 ஒருநாள் போட்டிகளில் 228 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். 99 லிஸ்ட் ஏ போட்டிகளில் 5060 ரன்கள் குவித்துள்ளார்.
விராட் கோலி 311 போட்டிகளில் 14, 797 ரன்கள் குவித்துள்ளார். இதில் 54 சதங்கள், 77 அரைசதங்கள் அடித்துள்ளார். 347 லிஸ்ட் ஏ போட்டிகளில் 16,447 ரன்கள் குவித்துள்ளார்.
Summary
Ruturaj Gaikwad to replace Virat Kohli in the Indian team for afghanistan ODI series
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