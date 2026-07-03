புல்வெளி ஆடுகளத்தில் நடைபெறும் கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டியான விம்பிள்டனில், முன்னணி போட்டியாளா்களான சொ்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச், போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக் ஆகியோா் 3-ஆவது சுற்றுக்கு முன்னேறினா்.
ஆடவா் ஒற்றையரில், 24 முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியனான ஜோகோவிச் 6-3, 6-4, 6-2 என்ற நோ் செட்களில், கிரீஸின் ஸ்டெஃபனோஸ் சிட்சிபாஸை எளிதாக வீழ்த்தினாா். அடுத்து அவா், பிரான்ஸின் ஆா்தா் ரிண்டா்னெச்சை சந்திக்கிறாா்.
நடப்பு சாம்பியனும், உலகின் நம்பா் 1 வீரருமான இத்தாலியின் யானிக் சின்னா் 7-6 (7/4), 7-6 (7/2), 6-4 என போா்ச்சுகலின் நுனோ போா்ஜஸை வெளியேற்ற, 3-ஆம் இடத்திலிருக்கும் கனடாவின் ஃபெலிக்ஸ் அலியாசிம் 7-6 (7/2), 6-3, 7-5 என்ற கணக்கில் குரோஷியாவின் டினோ பிரிஸ்மிச்சை வென்றாா்.
இதேபோல், போட்டித்தரவரிசையில் 5-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்ஸ் டி மினாா் 6-3, 6-2, 6-2 என பிரான்ஸின் அட்ரியன் மன்னரினோவை வெல்ல, 6-ஆம் இடத்திலிருக்கும் அமெரிக்காவின் டெய்லா் ஃப்ரிட்ஸ் 6-2, 6-2, 7-5 என்ற செட்களில் சக அமெரிக்கரான பேட்ரிக் கிப்சனை தோற்கடித்தாா்.
8-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ரஷியாவின் டேனியல் மெத்வதெவ் 3-6, 6-3, 7-5, 6-2 என்ற வகையில் ஸ்பெயினின் டேனியல் அகிலாரை வீழ்த்த, 28-ஆம் இடத்திலிருக்கும் அமெரிக்காவின் பிராண்டன் நகாஷிமா, 10-ஆம் இடத்திலிருக்கும் லோ்னா் டியென் ஆகியோா் தோல்வியுற்றனா்.
ஆண்ட்ரீவாவுக்கு அதிா்ச்சி: போட்டித்தரவரிசையில் 3-ஆம் இடத்திலிருக்கும் போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக் 6-1, 6-3 என்ற செட்களில், செக் குடியரசின் கரோலினா பிளிஸ்கோவாவை வீழ்த்தினாா். அடுத்து அவா், பிலிப்பின்ஸின் இளம் வீராங்கனை அலெக்ஸாண்ட்ரா எலாவை எதிா்கொள்கிறாா்.
29-ஆம் இடத்திலிருக்கும் எலா 3-6, 6-2, 6-0 என ஆஸ்திரேலியாவின் மாயா ஜாய்ன்ட்டை வென்றாா். மாயா, தனது முதல் சுற்றில் செரீனா வில்லியம்ஸை சாய்த்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 5-ஆம் இடத்திலிருந்த ரஷியாவின் மிரா ஆண்ட்ரீவா 6-4, 5-7, 4-6 என்ற கணக்கில் செக் குடியரசின் பாா்பரா கிரெஜ்ஸிகோவாவிடம் அதிா்ச்சித் தோல்வி கண்டாா்.
4-ஆம் இடத்திலிருக்கும் அமெரிக்காவின் ஜெஸ்ஸிகா பெகுலா 7-6 (8-6), 6-1 என ஸ்பெயினின் சாரா சொரைப்ஸையும், 7-ஆம் இடத்திலிருக்கும் அமெரிக்காவின் கோகோ கௌஃப் 6-3, 3-6, 7-6 (10/7) என சொலானா சியராவையும் வெளியேற்றினாா்.
இதர ஆட்டங்களில், 11-ஆம் இடத்திலிருக்கும் சுவிட்ஸா்லாந்தின் பெலிண்டா பென்சிச் வெல்ல, 15-ஆம் இடத்திலிருந்த ரஷியாவின் டயானா ஷ்னெய்டா் தோல்வியுற்றாா்.
இந்தியா்கள் தோல்வி: ஆடவா் இரட்டையா் பிரிவில் களம் கண்ட இந்தியாவின் யூகி பாம்ப்ரி, அனிருத் சந்திரசேகா், ஸ்ரீராம் பாலாஜி ஆகியோா் முதல் சுற்றிலேயே தோல்வி கண்டு வெளியேறினா்.
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