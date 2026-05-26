முதல் சுற்றில் வென்ற ஜோகோவிச், ரைபகினா!

பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியின் முதல் சுற்றில், சொ்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச், கஜகஸ்தானின் எலனா ரைபகினா உள்ளிட்டோா், தங்கள் முதல் சுற்றில் திங்கள்கிழமை வெற்றி பெற்றனா்.
டென்னிஸ் காலண்டரின் 2-ஆவது கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டியும், களிமண் களத்தில் நடைபெறுவதுமான பிரெஞ்சு ஓபன், கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்கியது. உலகின் பிரபலமான போட்டியாளா்கள் பலரும் இதில் பங்கேற்றுள்ளனா்.
ஆடவா் ஒற்றையரில், 24 முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியனான ஜோகோவிச் முதல் சுற்றில், 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 என்ற செட்களில், உள்நாட்டு வீரரான ஜியோவனி பெரிகாா்டை போராடி வீழ்த்தினாா். போட்டித்தரவரிசையில் 8-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்ஸ் டி மினாா் 6-4, 6-4, 6-2 என்ற நோ் செட்களில், பிரிட்டனின் டோபி சாமுவேலை வெளியேற்றினாா்.
12-ஆம் இடத்திலிருந்த செக் குடியரசின் ஜிரி லெஹெக்கா 3-6, 6-7 (3/7), 3-6 என்ற வகையில், ஸ்பெயினின் பாப்லோ கரினோவிடம் நோ் செட்களில் தோல்வியுற்றாா். 3 முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியனும், நடப்பு சீசனுடன் டென்னிஸிலிருந்து ஓய்வு பெறுபவருமான சுவிட்ஸா்லாந்தின் ஸ்டான் வாவ்ரிங்கா 3-6, 6-3, 3-6, 4-6 என்ற செட்களில், நெதா்லாந்தின் ஜெஸ்பா் டி ஜோங்கிடம் போராடித் தோற்றாா்.
19-ஆம் இடத்திலிருக்கும் அமெரிக்காவின் ஃபிரான்சஸ் டியாஃபோ 6-3, 6-7 (5/7), 6-4, 6-3 என்ற கணக்கில், எலியட் ஸ்பிஸிரியை வீழ்த்தினாா். அத்துடன், 22-ஆம் இடத்திலிருக்கும் பிரான்ஸின் ஆா்தா் ரிண்டா்னெச், அமெரிக்காவின் அலெக்ஸ் மிஷெல்சென், ஸ்பெயினின் ரஃபேல் ஜோடாா், அமெரிக்காவின் பிராண்டன் நகாஷிமா, இத்தாலியின் மேட்டியோ பெரெட்டினி உள்ளிட்டோரும் முதல் சுற்றில் வெற்றி கண்டனா்.
ரைபகினா, ஸ்வியாடெக் முன்னேற்றம்: இப்போட்டியின் மகளிா் ஒற்றையா் பிரிவு முதல் சுற்றில், இரு முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியனும், உலகின் 2-ஆம் நிலையில் இருப்பவருமான கஜகஸ்தானின் எலனா ரைபகினா 6-2, 6-2 என்ற நோ் செட்களில், ஸ்லோவேனியாவின் வெரோனிகா எா்ஜாவெக்கை எளிதாக வீழ்த்தினாா்.
போட்டித்தரவரிசையில் 3-ஆம் நிலையில் இருப்பவரும், 6 முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் வென்றவருமான போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக் 6-1, 6-2 என்ற நோ் செட்களில், ஆஸ்திரேலியாவின் எமா்சன் ஜோன்ஸை வென்றாா். 7-ஆம் இடத்திலிருக்கும் உக்ரைனின் எலினா ஸ்விடோலினா 3-6, 6-1, 7-6 (10/3) என ஹங்கேரியின் அனா போன்டாரோ தோற்கடித்தாா்.
13-ஆம் இடத்திலிருக்கும் இத்தாலியின் ஜாஸ்மின் பாலினி 7-5, 6-3 என, உக்ரைனின் டயானா யாஸ்டிரெம்ஸ்காவையும், 18-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ருமேனியாவின் சொரானா சிா்ஸ்டி 6-3, 6-1 என்ற வகையில், பிரான்ஸின் செனியா எஃப்ரிமோவாவையும் வெளியேற்றினா்.
ஆஸ்திரியாவின் அனஸ்தாசியா பொடாபோவா, பெல்ஜியத்தின் எலிஸ் மொ்டன்ஸ், ஆஸ்திரேலியாவின் டரியா கசாட்கினா ஆகியோா் முதல் சுற்றில் வெற்றி காண, போட்டித்தரவரிசையில் 20-ஆம் இடத்திலிருந்த ரஷியாவின் லுட்மிலா சாம்சோனோவா, 31-ஆம் இடத்திலிருந்த ஸ்பெயினின் கிறிஸ்டினா பக்சா ஆகியோா் தோல்வி கண்டு வெளியேறினா்.