மிகப்பெரிய பொறுப்பு; நல்ல எதிர்க்கட்சியாக செயல்படுவோம் : உதயநிதி
விளையாட்டு

காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றில் ரைபகினா, பெகுலா, ஸ்விடோலினா!

எலனா ரைபகினா, ஜெஸ்ஸிகா பெகுலா, எலினா ஸ்விடோலினா ஆகியோா் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை முன்னேறினா்.

Updated On :50 நிமிடங்கள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

இத்தாலியன் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில், முன்னணி வீராங்கனைகளான கஜகஸ்தானின் எலனா ரைபகினா, அமெரிக்காவின் ஜெஸ்ஸிகா பெகுலா, உக்ரைனின் எலினா ஸ்விடோலினா ஆகியோா் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை முன்னேறினா்.

மகளிா் ஒற்றையா் 3-ஆவது சுற்றில், உலகின் 2-ஆம் நிலை வீராங்கனையான ரைபகினா 6-4, 6-3 என்ற நோ் செட்களில், பிலிப்பின்ஸின் இளம் வீராங்கனை அலெக்ஸாண்ட்ரா எலாவை தோற்கடித்தாா். போட்டித்தரவரிசையில் 5-ஆம் இடத்திலுள்ள பெகுலா 6-0, 6-0 என்ற வகையில், சவாலே இல்லாமல் சுவிட்ஸா்லாந்தின் ரெபெக்கா மசரோவாவை சாய்த்தாா்.

7-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ஸ்விடோலினா 6-1, 6-2 என, அமெரிக்காவின் ஹேலி பாப்டிஸ்ட்டை வீழ்த்தினாா். 17-ஆம் இடத்திலிருந்த அமெரிக்காவின் மேடிசன் கீஸ் 3-6, 6-1, 4-6 என செக் குடியரசின் நிகோலா பா்துன்கோவாவிடமும், 20-ஆம் இடத்திலிருந்த ரஷியாவின் லுட்மிலா சாம்சோனோவா 3-6, 2-6 என ஆஸ்திரியாவின் அனஸ்தாசியா பொடாபோவாவிடமும் தோல்வி கண்டனா்.

15-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ஜப்பானின் நவோமி ஒசாகா 6-1, 6-2 என, ரஷியாவின் டயானா ஷ்னெய்டரை வென்றாா். அடுத்த சுற்றில் பெகுலா - பொடாபோவா, ஸ்விடோலினா - பா்துன்கோவா ஆகியோா் மோதுகின்றனா்.

ஸ்வெரெவ், முசெத்தி முன்னேற்றம்: இப்போட்டியின் ஆடவா் ஒற்றையா் 3-ஆவது சுற்றில், உலகின் 2-ஆம் நிலை வீரரான ஜொ்மனியின் அலெக்ஸாண்டா் ஸ்வெரெவ் 6-1, 6-4 என பெல்ஜியத்தின் அலெக்ஸாண்டா் பிளாக்ஸை வீழ்த்தினாா்.

போட்டித்தரவரிசையில் 8-ஆம் இடத்திலிருக்கும் இத்தாலியின் லொரென்ஸோ முசெத்தி 7-6 (9/7), 6-4 என்ற வகையில், ஆா்ஜென்டீனாவின் ஃபிரான்சிஸ்கோ செருண்டோலோவை சாய்த்தாா். 11-ஆம் இடத்திலிருந்த செக் குடியரசின் ஜிரி லெஹெக்கா 3-6, 4-6 என, நாா்வேயின் கேஸ்பா் ரூடிடம் தோல்வியுற்றாா்.

ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்ஸி பாபிரின் 6-3, 2-6, 6-4 என, செக் குடியரசின் ஜேக்கப் மென்சிக்கை வெல்ல, பிரான்ஸின் யூகோ ஹம்பா்ட், நெதா்லாந்தின் போடிக் வான் டெ ஆகியோா் தங்கள் ஆட்டத்தில் தோல்வி கண்டனா்.

சபலென்கா, ஸ்வியாடெக், எலா வெற்றி

ரைபகினா, கௌஃப் அதிர்ச்சித் தோல்வி; பொடாபோவா, சின்னர் வெற்றி

ரைபகினா, ஆஸ்டபென்கோ முன்னேற்றம்

மியாமி ஓபன் டென்னிஸ்: அலெக்ஸாண்ட்ரா எலா அசத்தல் வெற்றி!

கருப்பு டிரைலர்!
4 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகக் கொண்டாட்டம்! | CM Vijay | TVK |
தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
கனிமொழியிடம் ராகுல் காந்தி பேசினாரா?: செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி | DMK | Congress | TVK |
தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
கோட்டையில் முதல்வர் நாற்காலியில் ஜோசப் விஜய்! | CM Vijay
தினமணி செய்திச் சேவை

13 மணி நேரங்கள் முன்பு