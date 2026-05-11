காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றில் ரைபகினா, பெகுலா, ஸ்விடோலினா!

இத்தாலியன் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில், முன்னணி வீராங்கனைகளான கஜகஸ்தானின் எலனா ரைபகினா, அமெரிக்காவின் ஜெஸ்ஸிகா பெகுலா, உக்ரைனின் எலினா ஸ்விடோலினா ஆகியோா் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை முன்னேறினா்.
மகளிா் ஒற்றையா் 3-ஆவது சுற்றில், உலகின் 2-ஆம் நிலை வீராங்கனையான ரைபகினா 6-4, 6-3 என்ற நோ் செட்களில், பிலிப்பின்ஸின் இளம் வீராங்கனை அலெக்ஸாண்ட்ரா எலாவை தோற்கடித்தாா். போட்டித்தரவரிசையில் 5-ஆம் இடத்திலுள்ள பெகுலா 6-0, 6-0 என்ற வகையில், சவாலே இல்லாமல் சுவிட்ஸா்லாந்தின் ரெபெக்கா மசரோவாவை சாய்த்தாா்.
7-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ஸ்விடோலினா 6-1, 6-2 என, அமெரிக்காவின் ஹேலி பாப்டிஸ்ட்டை வீழ்த்தினாா். 17-ஆம் இடத்திலிருந்த அமெரிக்காவின் மேடிசன் கீஸ் 3-6, 6-1, 4-6 என செக் குடியரசின் நிகோலா பா்துன்கோவாவிடமும், 20-ஆம் இடத்திலிருந்த ரஷியாவின் லுட்மிலா சாம்சோனோவா 3-6, 2-6 என ஆஸ்திரியாவின் அனஸ்தாசியா பொடாபோவாவிடமும் தோல்வி கண்டனா்.
15-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ஜப்பானின் நவோமி ஒசாகா 6-1, 6-2 என, ரஷியாவின் டயானா ஷ்னெய்டரை வென்றாா். அடுத்த சுற்றில் பெகுலா - பொடாபோவா, ஸ்விடோலினா - பா்துன்கோவா ஆகியோா் மோதுகின்றனா்.
ஸ்வெரெவ், முசெத்தி முன்னேற்றம்: இப்போட்டியின் ஆடவா் ஒற்றையா் 3-ஆவது சுற்றில், உலகின் 2-ஆம் நிலை வீரரான ஜொ்மனியின் அலெக்ஸாண்டா் ஸ்வெரெவ் 6-1, 6-4 என பெல்ஜியத்தின் அலெக்ஸாண்டா் பிளாக்ஸை வீழ்த்தினாா்.
போட்டித்தரவரிசையில் 8-ஆம் இடத்திலிருக்கும் இத்தாலியின் லொரென்ஸோ முசெத்தி 7-6 (9/7), 6-4 என்ற வகையில், ஆா்ஜென்டீனாவின் ஃபிரான்சிஸ்கோ செருண்டோலோவை சாய்த்தாா். 11-ஆம் இடத்திலிருந்த செக் குடியரசின் ஜிரி லெஹெக்கா 3-6, 4-6 என, நாா்வேயின் கேஸ்பா் ரூடிடம் தோல்வியுற்றாா்.
ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்ஸி பாபிரின் 6-3, 2-6, 6-4 என, செக் குடியரசின் ஜேக்கப் மென்சிக்கை வெல்ல, பிரான்ஸின் யூகோ ஹம்பா்ட், நெதா்லாந்தின் போடிக் வான் டெ ஆகியோா் தங்கள் ஆட்டத்தில் தோல்வி கண்டனா்.
