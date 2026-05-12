காலிறுதியில் மோதும் கௌஃப் - ஆண்ட்ரீவா!

இத்தாலியன் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியின் காலிறுதியில், முன்னணி வீராங்கனைகளான அமெரிக்காவின் கோகோ கெளஃப், ரஷியாவின் மிரா ஆண்ட்ரீவா ஆகியோர் மோதுகின்றனர்.
மகளிர் ஒற்றையர் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றில், போட்டித்தரவரிசையில் 3-ஆம் இடத்திலிருக்கும் கெளஃப் 5-7, 7-5, 6-2 என, சக அமெரிக்கரான இவா ஜோவிச்சை தோற்கடித்தார். 8-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ஆண்ட்ரீவா 6-3, 6-3 என்ற நேர் செட்களில் பெல்ஜியத்தின் எலிஸ் மெர்டன்ûஸ வீழ்த்தினார். இதையடுத்து காலிறுதியில் கெளஃப் - ஆண்ட்ரீவா சந்திக்கின்றனர்.
இருவரும் இதுவரை 4 முறை மோதியிருக்க, அனைத்திலுமே கெளஃப் வென்றுள்ளார். கடைசியாக அவர்கள், கடந்த ஆண்டு இதே இத்தாலியன் ஓபன் காலிறுதியில் மோதியது குறிப்பிடத்தக்கது. 7-ஆம் இடத்திலிருக்கும் உக்ரைனின் எலினா ஸ்விடோலினா 6-2, 6-3 என்ற வகையில், செக் குடியரசின் நிகோலா பர்துன்கோவாவை சாய்த்தார்.
4-ஆம் இடத்திலிருப்பவரும், 6 முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியனுமான போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக் 6-1, 6-0 என எலிசபெத்தா கோசியாரெட்டோவை சவாலின்றி எளிதாகத் தோற்கடித்தார். செக் குடியரசின் கரோலினா பிளிஸ்கோவா 6-1, 6-4 என ஜெர்மனியின் லாரா சிக்மண்டை வீழ்த்தினார்.
13-ஆம் இடத்திலிருந்த செக் குடியரசின் லிண்டா நோஸ்கோவா 2-6, 4-6 என்ற நேர் செட்களில், 26-ஆம் இடத்திலுள்ள ருமேனியாவின் சொரானா சிர்ஸ்டியிடம் அதிர்ச்சித் தோல்வி கண்டார். சிர்ஸ்டி தனது காலிறுதியில், முன்னாள் கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியனான லாத்வியாவின் ஜெலினா ஆஸ்டபென்கோவுடன் மோதுகிறார்.
ஆஸ்டபென்கோ முந்தைய சுற்றில், 6-1, 6-2 என்ற செட்களில், 22-ஆம் இடத்திலிருந்த ரஷியாவின் அனா கலின்ஸ்கயாவை எளிதாக வெளியேற்றினார்.
சின்னர், ரூபலேவ் முன்னேற்றம்: இத்தாலியன் ஓபன் ஆடவர் ஒற்றையர் 3-ஆவது சுற்றில், உலகின் நம்பர் 1 வீரரும், உள்நாட்டவருமான யானிக் சின்னர் 6-2, 6-0 என்ற செட்களில், ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்ஸி பாபிரினை தோற்கடித்தார்.
20-ஆம் இடத்திலிருந்த அமெரிக்காவின் ஃபிரான்சஸ் டியாஃபோ 6-7 (8/10), 1-6 என, இத்தாலியின் ஆண்ட்ரியா பெலெகிரினோவிடம் தோல்வியுற்றார். 4-ஆவது சுற்றில் சின்னர் - பெலெகிரினோ சந்திக்கின்றனர்.
போட்டித்தரவரிசையில் 12-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ரஷியாவின் ஆண்ட்ரே ரூபலேவ் 6-4, 6-4 என, ஸ்பெயினின் அலெக்ஸாண்ட்ரோ டேவிடோவிச்சை வென்றார். அடுத்து அவர், ஜார்ஜியாவின் நிகோலஸ் பாசிலாஷ்விலியை எதிர்கொள்கிறார். பாசிலாஷ்விலி 7-6 (7/5), 6-4 என 30-ஆம் இடத்திலிருந்த அமெரிக்காவின் பிராண்டன் நகாஷிமாவை வெளியேற்றினார்.
இதர ஆட்டங்களில், 9-ஆம் இடத்திலிருந்த கஜகஸ்தானின் அலெக்ஸாண்டர் பப்லிக், 16-ஆம் இடத்திலிருந்த அமெரிக்காவின் டாமி பால் ஆகியோர் எதிர்பாராத தோல்வியுடன் விடைபெற்றனர்.
