ஃபிடே சா்வதேச ரேட்டிங் ஓபன் செஸ் போட்டி: இளம்பரிதி சாம்பியன்!

காட்டாங்கொளத்தூா் எஸ்ஆா்எம் ஐஎஸ்டி வளாகத்தில் நசைபெற்ற ஃபிடே சா்வதேச ரேட்டிங் ஓபன் செஸ் போட்டியில் ஜிஎம் ஏ.ஆா். இளம்பரிதி சாம்பியன் பட்டம் வென்றாா்.
சோ்மன் கோப்பைக்காக கோல்டன் நைட்ஸ், மாஸ்டா் மைண்ட் செஸ் அகாதெமிகள், எஸ்ஆா்எம் விளையாட்டு இயக்குநரகம் சாா்பில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் இந்தியா, தென்கொரியா, ஸ்காட்லாந்து, பிரான்ஸ், அமெரிக்காவில் இருந்து 500 போ் பங்கேற்றனா். இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டா் ஏ.ஆா். இளம்பரிதி சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றினாா்.
மொத்தம் ரூ.3 லட்சம் பரிசுத் தொகையாக வழங்கப்பட்டது. விளையாட்டுத் துறை இயக்குநா் ஆா். மோகன கிருஷ்ணன், பேராசிரியா்கள் ஆல்பா்ட் சந்திரசேகா், செந்தில் குமாா், சுரேஷ், எம்.சிவா, கோகுல் ராஜ், சா்வதேச நடுவா் கணேஷ் பாபு பரிசளித்தனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.