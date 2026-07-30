நீலத்திலிருந்து ‘காவி’ நிறத்துக்கு மாறிய இந்திய ஹாக்கி ஜெர்ஸி!

உலகக் கோப்பை ஹாக்கி தொடரில் விளையாடும் இந்திய அணியின் ஜெர்ஸி, நீல நிலத்திலிருந்து காவி நிறத்துக்கு மாற்றப்பட்டிருப்பது பல்வேறு சர்ச்சைகளை கிளப்பியிருக்கிறது.
சர்வதேச ஹாக்கி கூட்டமைப்பு நடத்தும் உலகக் கோப்பை ஹாக்கி தொடர் வருகிற ஆக. 15 முதல் ஆக.30 ஆம் தேதி வரை பெல்ஜியம் மற்றும் நெதர்லாந்தில் நடைபெறவிருக்கிறது.
இந்தத் தொடரில் மொத்தமாக 16 அணிகள் ஏ, பி, சி, டி என நான்கு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஹாக்கியை தேசிய விளையாட்டாக கொண்ட இந்தியா, வேல்ஸ், இங்கிலாந்து மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகியவற்றுடன் 'டி' பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ளது.
உலகக் கோப்பை ஹாக்கி தொடருக்கான 20 பேர் கொண்ட இந்திய அணி கடந்த ஜூலை 21 ஆம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், இந்திய ஆடவர் மற்றும் பெண்கள் ஹாக்கி அணிகள் தங்களின் பாரம்பரியமிக்க நீல நிற ஜெர்ஸிக்குப் பதிலாக முழுவதுமான காவி நிற ஜெர்ஸி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருப்பது சர்ச்சையைக் கிளப்பியுள்ளது.
இந்த விவகாரத்தில் ஜெர்ஸியின் நிறம் மாற்றப்பட்டது குறித்து இந்திய ஹாக்கி அணித் தரப்பில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டாலும், அணியின் நீண்டகால அடையாளம் மற்றும் பாரம்பரியத்தைக் கைவிடுவது நல்லதல்ல என்று இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் விரேன் ரஸ்கின்ஹா அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளார்.
Summary
The Indian men’s and women’s hockey teams will be seen in saffron jerseys instead of their traditional blue kits at next month’s FIH World Cup in the Netherlands and Belgium, a change that has been questioned by former captain Viren Rasquinha.
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