ஆயுஷ் ஷெட்டி முன்னேற்றம்

இந்தோனேசிய ஓபன் பாட்மின்டன் போட்டியில், இந்தியாவின் ஆயுஷ் ஷெட்டி, ரோஹன் கபூர்/ருத்விகா ஷிவானி ஆகியோர் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்கு புதன்கிழமை முன்னேறினர்.
ஆடவர் ஒற்றையரில், ஆயுஷ் ஷெட்டி 8-21, 22-20, 21-15 என்ற கேம்களில், சீனாவின் வெங் ஹாங் யாங்கை தோற்கடித்தார்.
கலப்பு இரட்டையரில், ரோஹன் கபூர்/ருத்விகா ஷிவானி ஜோடி 21-14, 21-14 என்ற நேர் கேம்களில், சீன தைபேவின் யாங் போ சுவான்/ஹு லிங் ஃபாங் இணையை வீழ்த்தியது.
இதர இந்தியர்கள் தங்கள் பிரிவில் தோல்வி கண்டனர். ஹெச்.எஸ். பிரணய் 17-21, 21-16, 19-21 என்ற கணக்கில், அயர்லாந்தின் நாட் குயெனிடம் தோல்வியுற்றார்.
போட்டித்தரவரிசையில் 4}ஆம் இடத்திலிருந்த சாத்விக்சாய்ராஜ் ராங்கிரெட்டி/சிராக் ஷெட்டி கூட்டணி, மலேசியாவின் காங் காய் ஜிங்/ஆரோன் டாய் இணையை எதிர்கொண்டது. இந்திய இணை 6-11 என பின்தங்கியிருந்தபோது, சாத்விக் தோளில் வலி ஏற்பட, இந்திய ஜோடி போட்டியிலிருந்து விலகியது.
உன்னதி ஹூடா 15-21, 14-21 என, ஜப்பானின் நஜோமி ஒகுஹராவிடம் தோல்வியைத் தழுவினார்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.