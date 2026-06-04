12 ஆட்டங்களுடன் 3 தொடர்கள்: நியூஸிலாந்து செல்கிறது இந்தியா

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இந்திய கிரிக்கெட் அணி 12 ஆட்டங்கள் கொண்ட 3 ஃபார்மட் தொடர்களில் விளையாடுவதற்காக நடப்பாண்டு அக்டோபர் - டிசம்பரில் நியூஸிலாந்து செல்கிறது. அந்நாட்டில் நடைபெறும் மிகப்பெரிய இருதரப்பு கிரிக்கெட் தொடர் இதுவாகும்.
விளையாட்டுத் துறையில் இந்தியா - நியூஸிலாந்து இடையேயான ஒத்துழைப்பின் நூற்றாண்டை கொண்டாடும் விதமாக இந்தத் தொடர்கள் விளையாடப்படவுள்ளன. இதற்காக இந்திய அணி 40 நாள்கள் நியூஸிலாந்தில் தங்கவுள்ளது.
2019-20 காலகட்டத்துக்குப் பிறகு இந்திய அணி நியூஸிலாந்து மண்ணில் டெஸ்ட் தொடரை விளையாடவுள்ளது இதுவே முதல்முறையாகும்.
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