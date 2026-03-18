ஏ டிவிஷன் வாலிபால்: கஸ்டம்ஸ், வருமான வரித்துறை வெற்றி
Updated On :18 மார்ச் 2026, 11:29 pm
சென்னை மாவட்ட ஏ டிவிஷன் வாலிபால் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் கஸ்டம்ஸ், வருமான வரித்துறை அணிகள் வெற்றி பெற்றன.
சென்னை மாவட்ட வாலிபால் சங்கம் சாா்பில் மேயா் ராதாகிருஷ்ணன் மைதானத்தில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற ஆட்டங்களில் கஸ்டம்ஸ் அணி 3-1 என்ற செட் கணக்கில் டிஜி வைஷ்ணவா கல்லூரி அணியை வீழ்த்தியது.
மற்றொரு ஆட்டத்தில் வருமான வரித்துறை அணி 3-1 என்ற செட் கணக்கில் அக்னி பிரண்ட்ஸ் அணியை வென்றது.
கஸ்டம்ஸ் பிரசன்னராஜா, அக்னி பிரண்ட்ஸ் மனோஜ் ஆகியோா் சிறந்த வீரா்களாக தோ்வு செய்யப்பட்டனா்.
