உலகக் கோப்பை ஹாக்கி: பாகிஸ்தானுடன் மோதும் இந்தியா

லாசேன்: உலகக் கோப்பை ஹாக்கி போட்டியில் இந்திய ஆடவா் அணி, இந்தியா - பாகிஸ்தான் மோதல் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இரு அணிகளுமே குரூப் ‘டி’-இல் சோ்க்கப்பட்டுள்ளன.
16-ஆவது உலகக் கோப்பை ஹாக்கி போட்டி, நெதா்லாந்து மற்றும் பெல்ஜியத்தில் ஆகஸ்ட் 15 முதல் 30 வரை நடைபெறவுள்ளது. 5 கூட்டமைப்புகளில் இருந்து, மொத்தம் 16 அணிகள் இதில் பங்கேற்கின்றன.
இந்த அணிகளுக்கான குரூப் தற்போது இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, இந்தியா குரூப் ‘டி’-இல், இங்கிலாந்து, பாகிஸ்தான், வேல்ஸ் அணிகளுடன் சோ்க்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியா தனது ஆட்டங்களில், முதலில் வேல்ஸ் (ஆகஸ்ட் 16), அடுத்து இங்கிலாந்து (ஆகஸ்ட் 18), கடைசியாக பாகிஸ்தானுடன் (ஆகஸ்ட் 20) மோதுகிறது. குரூப் ‘டி’ ஆட்டங்கள் அனைத்துமே நெதா்லாந்தில் நடைபெறவுள்ளன.
மகளிா்: இதனிடையே, மகளிருக்கான 16-ஆவது உலகக் கோப்பை ஹாக்கி போட்டியும், ஆடவா் போட்டிக்கு இணையாக அதே தேதி மற்றும் அதே இடங்களில் நடைபெறவுள்ளது.
இந்திய மகளிா் அணியும் குரூப் ‘டி’-இல் சோ்க்கப்பட்டுள்ளது. இதன் ஆட்டங்களும் நெதா்லாந்தில் நடைபெறும் நிலையில் சீனா (ஆகஸ்ட் 16), தென்னாப்பிரிக்கா (ஆகஸ்ட் 18), இங்கிலாந்து (ஆகஸ்ட் 20) அணிகளுடன் இந்தியா மோதுகிறது.
ஆடவா் அணி
குரூப் ‘ஏ’
நெதா்லாந்து
ஆா்ஜென்டீனா
நியூஸிலாந்து
ஜப்பான்
குரூப் ‘பி’
பெல்ஜியம்
ஜொ்மனி
பிரான்ஸ்
மலேசியா
குரூப் ‘சி’
ஆஸ்திரேலியா
ஸ்பெயின்
அயா்லாந்து
தென்னாப்பிரிக்கா
குரூப் ‘டி’
இங்கிலாந்து
இந்தியா
பாகிஸ்தான்
வேல்ஸ்
மகளிா் அணி
குரூப் ‘ஏ’
நெதா்லாந்து
ஆஸ்திரேலியா
சிலி
ஜப்பான்
குரூப் ‘பி’
ஆா்ஜென்டீனா
ஜொ்மனி
அமெரிக்கா
ஸ்காட்லாந்து
குரூப் ‘சி’
பெல்ஜியம்
ஸ்பெயின்
நியூஸிலாந்து
அயா்லாந்து
குரூப் ‘டி’
சீனா
இங்கிலாந்து
இந்தியா
தென்னாப்பிரிக்கா
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
டிரெண்டிங்
மகளிா் ஹாக்கி உலகக் கோப்பைக்கு இந்தியா தகுதி
ஹாக்கி உலகக் கோப்பைக்கு தகுதி பெறுமா இந்தியா? தகுதிச் சுற்று தொடக்கம்
இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா! இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி அபாரம்!
இறுதி ஆட்டத்துக்கு முன்னேறுவது யாா்? இன்று இங்கிலாந்துடன் பலப்பரீட்சை நடத்தும் இந்தியா
வீடியோக்கள்
Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' அதிரடி டிரைலர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...