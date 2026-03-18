Dinamani
தெலுங்கு வருடப் பிறப்பு, ரமலான்: 1,774 சிறப்பு பேருந்துகள்மாா்ச் 22 வரை தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்புஇந்தியாவில் 40% பட்டதாரி இளைஞா்களுக்கு வேலையில்லை!அமெரிக்க விசாவிற்கு 15,000 டாலா் பிணை: மேலும் 12 நாடுகளுக்கு விரிவாக்கம்3,142 டெலிகிராம் சேனல்கள், 800 வலைதளங்கள் முடக்கம் - மத்திய அரசுபொதுத் துறை வங்கிகளில் பணி: ‘கிரெடிட் ஸ்கோா்’ சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் - மத்திய அரசுதோ்தலுக்கு முன்பே கூட்டணி: அரசியல் கட்சிகளுக்கு எதிரான மனு தள்ளுபடிஇந்தியாவில் மேலும் இரு யுரேனியம் சுரங்கங்கள்: நாடாளுமன்றத்தில் அமைச்சா் தகவல்அதிமுக - பாஜக தொகுதிப் பங்கீட்டு பேச்சு: இன்று தமிழகம் வருகிறாா் பியூஷ் கோயல்மாா்ச் 21-இல் ரயில் பயணச்சீட்டு முன்பதிவு மையங்கள் செயல்படும் நேரம் அறிவிப்புயுகாதி பண்டிகை: ஆளுநா், முதல்வா் வாழ்த்து
/
விளையாட்டு

உலகக் கோப்பை ஹாக்கி: பாகிஸ்தானுடன் மோதும் இந்தியா

News image
Updated On :18 மார்ச் 2026, 10:36 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

லாசேன்: உலகக் கோப்பை ஹாக்கி போட்டியில் இந்திய ஆடவா் அணி, இந்தியா - பாகிஸ்தான் மோதல் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இரு அணிகளுமே குரூப் ‘டி’-இல் சோ்க்கப்பட்டுள்ளன.

16-ஆவது உலகக் கோப்பை ஹாக்கி போட்டி, நெதா்லாந்து மற்றும் பெல்ஜியத்தில் ஆகஸ்ட் 15 முதல் 30 வரை நடைபெறவுள்ளது. 5 கூட்டமைப்புகளில் இருந்து, மொத்தம் 16 அணிகள் இதில் பங்கேற்கின்றன.

இந்த அணிகளுக்கான குரூப் தற்போது இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, இந்தியா குரூப் ‘டி’-இல், இங்கிலாந்து, பாகிஸ்தான், வேல்ஸ் அணிகளுடன் சோ்க்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியா தனது ஆட்டங்களில், முதலில் வேல்ஸ் (ஆகஸ்ட் 16), அடுத்து இங்கிலாந்து (ஆகஸ்ட் 18), கடைசியாக பாகிஸ்தானுடன் (ஆகஸ்ட் 20) மோதுகிறது. குரூப் ‘டி’ ஆட்டங்கள் அனைத்துமே நெதா்லாந்தில் நடைபெறவுள்ளன.

மகளிா்: இதனிடையே, மகளிருக்கான 16-ஆவது உலகக் கோப்பை ஹாக்கி போட்டியும், ஆடவா் போட்டிக்கு இணையாக அதே தேதி மற்றும் அதே இடங்களில் நடைபெறவுள்ளது.

இந்திய மகளிா் அணியும் குரூப் ‘டி’-இல் சோ்க்கப்பட்டுள்ளது. இதன் ஆட்டங்களும் நெதா்லாந்தில் நடைபெறும் நிலையில் சீனா (ஆகஸ்ட் 16), தென்னாப்பிரிக்கா (ஆகஸ்ட் 18), இங்கிலாந்து (ஆகஸ்ட் 20) அணிகளுடன் இந்தியா மோதுகிறது.

ஆடவா் அணி

குரூப் ‘ஏ’

நெதா்லாந்து

ஆா்ஜென்டீனா

நியூஸிலாந்து

ஜப்பான்

குரூப் ‘பி’

பெல்ஜியம்

ஜொ்மனி

பிரான்ஸ்

மலேசியா

குரூப் ‘சி’

ஆஸ்திரேலியா

ஸ்பெயின்

அயா்லாந்து

தென்னாப்பிரிக்கா

குரூப் ‘டி’

இங்கிலாந்து

இந்தியா

பாகிஸ்தான்

வேல்ஸ்

மகளிா் அணி

குரூப் ‘ஏ’

நெதா்லாந்து

ஆஸ்திரேலியா

சிலி

ஜப்பான்

குரூப் ‘பி’

ஆா்ஜென்டீனா

ஜொ்மனி

அமெரிக்கா

ஸ்காட்லாந்து

குரூப் ‘சி’

பெல்ஜியம்

ஸ்பெயின்

நியூஸிலாந்து

அயா்லாந்து

குரூப் ‘டி’

சீனா

இங்கிலாந்து

இந்தியா

தென்னாப்பிரிக்கா

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

