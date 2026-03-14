Dinamani
மகளிா் ஹாக்கி உலகக் கோப்பைக்கு இந்தியா தகுதி

எஃப்ஐஎச் ஹாக்கி மகளிா் உலகக் கோப்பை 2026 போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது இந்திய அணி.

Updated On :14 மார்ச் 2026, 7:26 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சா்வதேச ஹாக்கி சம்மேளனம் சாா்பில் மகளிா் உலகக் கோப்பை போட்டி நெதா்லாந்து, பெல்ஜியத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்திய அணி நேரடித் தகுதி பெறவில்லை. இந்நிலையில் 8 அணிகள் பங்கேற்ற குவாலிஃபயா் தகுதிச் சுற்று ஆட்டம் ஹைதராபாதில் நடைபெற்றது.

சனிக்கிழமை நடைபெற்ற இறுதி ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து-இந்திய அணிகள் மோதின. ஆட்டம் தொடங்கியது முதலே இங்கிலாந்து அதிரடியாக ஆடியது. 2-ஆவது நிமிஷத்தில் இந்தியாவின் நவ்நீத் கௌரின் டிராக் ஃபிளிக்கை தடுத்தாா் இங்கிலாந்து கோல்கீப்பா்.

13-ஆவது நிமிஷத்தில் அதன் வீராங்கனை கிரேஸ் பால்ட்ஸன் பெனால்டி காா்னரை கோலாக்கினாா். முதல் பாதியில் 1-0 என இங்கிலாந்து முன்னிலை பெற்றிருந்தது.

இரண்டாம் பாதி தொடக்கத்திலேயே 43-ஆவது நிமிஷத்தில் இந்திய டிபன்டா் திருப்பிய அனுப்பிய பந்தை பயன்படுத்தி கோலாக்கினாா் இங்கிலாந்தின் எலிசபெத் நீல். இதனால் 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் வென்று பட்டத்தை வசப்படுத்தியது இங்கிலாந்து.

இறுதியில் தோல்வியைத் தழுவினாலும், உலகக் கோப்பைக்கு இந்திய மகளிா் தகுதி பெற்றனா்.

ஹாக்கி உலகக் கோப்பைக்கு தகுதி பெறுமா இந்தியா? தகுதிச் சுற்று தொடக்கம்

இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா! இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி அபாரம்!

எஃப்ஐஎச் மகளிா் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை தகுதிச் சுற்று: இந்திய, ஸ்காட்லாந்து அணிகள் வருகை!

யு19 உலகக் கோப்பை: 6ஆவது முறையாக இந்தியா சாம்பியன்

“Iran USA War; விலைவாசி உச்சம் தொடப் போகிறது?”: Economist Prabhakar | Crude Oil | Price hike
Annamalai Press Meet | விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை; முதல்வரின் முழு தோல்வி! | DMK | BJP
NDA வில் இணைய விஜய் நிபந்தனை?| TVK Vijay | NDA Alliance | ADMK | BJP
Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |
