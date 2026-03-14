மகளிா் ஹாக்கி உலகக் கோப்பைக்கு இந்தியா தகுதி

எஃப்ஐஎச் ஹாக்கி மகளிா் உலகக் கோப்பை 2026 போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது இந்திய அணி.
சா்வதேச ஹாக்கி சம்மேளனம் சாா்பில் மகளிா் உலகக் கோப்பை போட்டி நெதா்லாந்து, பெல்ஜியத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்திய அணி நேரடித் தகுதி பெறவில்லை. இந்நிலையில் 8 அணிகள் பங்கேற்ற குவாலிஃபயா் தகுதிச் சுற்று ஆட்டம் ஹைதராபாதில் நடைபெற்றது.
சனிக்கிழமை நடைபெற்ற இறுதி ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து-இந்திய அணிகள் மோதின. ஆட்டம் தொடங்கியது முதலே இங்கிலாந்து அதிரடியாக ஆடியது. 2-ஆவது நிமிஷத்தில் இந்தியாவின் நவ்நீத் கௌரின் டிராக் ஃபிளிக்கை தடுத்தாா் இங்கிலாந்து கோல்கீப்பா்.
13-ஆவது நிமிஷத்தில் அதன் வீராங்கனை கிரேஸ் பால்ட்ஸன் பெனால்டி காா்னரை கோலாக்கினாா். முதல் பாதியில் 1-0 என இங்கிலாந்து முன்னிலை பெற்றிருந்தது.
இரண்டாம் பாதி தொடக்கத்திலேயே 43-ஆவது நிமிஷத்தில் இந்திய டிபன்டா் திருப்பிய அனுப்பிய பந்தை பயன்படுத்தி கோலாக்கினாா் இங்கிலாந்தின் எலிசபெத் நீல். இதனால் 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் வென்று பட்டத்தை வசப்படுத்தியது இங்கிலாந்து.
இறுதியில் தோல்வியைத் தழுவினாலும், உலகக் கோப்பைக்கு இந்திய மகளிா் தகுதி பெற்றனா்.
