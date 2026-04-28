உலகக் கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல்: முதலிடத்துடன் இந்தியா நிறைவு

எகிப்தில் நடைபெற்ற ஜூனியர் உலகக் கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில், இந்தியா முதலிடம் பிடித்து நிறைவு செய்தது.
மொத்தமாக இந்தியா 5 தங்கம், 6 வெள்ளி, 5 வெண்கலம் என 16 பதக்கங்களுடன் முன்னிலை பெற, ரஷியா 12 பதக்கங்களுடன் 2}ஆம் இடமும், பிரான்ஸ் 6 பதக்கங்களுடன் 3}ஆம் இடமும் பிடித்தன.
முன்னதாக, போட்டியின் கடைசி நாளில் 50 மீட்டர் ரைஃபிள் 3 பொசிஷன்ஸ் ஜூனியர் ஆடவர் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில், இந்தியாவின் ஹேமந்த் பர்மன் 351.7 புள்ளிகளுடன் 2}ஆம் இடம் பிடித்து வெள்ளி வென்றார். கஜகஸ்தானின் ஆலெக் நோஸ்கோவ் தங்கமும் (355.6), உஸ்பெகிஸ்தானின் நிகிதா சோகோலோவ் வெண்கலமும் (341.2) பெற்றனர். களத்திலிருந்த இதர இந்தியர்களில், ரோஹித் கன்யன் (311.9), நிதின் வேதாந்த் (300.5) ஆகியோர் முறையே 6 மற்றும் 7}ஆம் இடங்களைப் பிடித்தனர்.
டிராப் கலப்பு அணிகள் ஜூனியர் பிரிவில், இந்தியாவின் ஜுஹைர் கான்/ஆத்யா கட்டியால் ஜோடி 19 புள்ளிகளுடன் வெண்கலம் பெற்றது. ஹங்கேரி இணை தங்கமும் (32), ரஷிய கூட்டணி வெள்ளியும் (25) வென்றன.
50 மீட்டர் ரைஃபிள் புரோன் ஜூனியர் மகளிர் இறுதியில், இந்தியாவின் தேஜல் நதாவத் (610.2), அனுஷ்கா தாகுர் (607.4), குவாய்ஷ் சர்மா (602.1), யுகேஷ்வரி பைஸ் (598.4) ஆகியோர் முறையே 6, 8, 12, 13-ஆம் இடங்களைப் பிடித்தனர்.
