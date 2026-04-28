Dinamani
மதுரையில் இன்று காலை மீனாட்சி- சுந்தரேசுவரா் திருக்கல்யாண உத்ஸவம் சென்னை ஏரிகளில் 67% குடிநீா் இருப்புதிருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலில் இன்று அதிகாலை தவெக தலைவர் விஜய் வழிபாடுபத்ம, பால புரஸ்காா் விருதுகள்: விண்ணப்பிக்க ஜூலை 31 கடைசிகடும் வெய்யில் எதிரொலி: தமிழகத்தில் தினசரி மின்நுகா்வு 20,000 மெகாவாட்-ஆக உயா்வுமாலியில் பாதுகாப்பு அமைச்சா் கொலை: கிளா்ச்சியாளா்கள் பிடியில் முக்கிய நகரங்கள்அரசுப் பணியாளா் அவமதிப்பு வழக்கு: மகாராஷ்டிர பாஜக அமைச்சருக்கு ஒரு மாதம் சிறைத் தண்டனைகர்நாடகம்: பூணூலை கழற்ற உத்தரவிட்ட தனியார் கல்லூரி கல்வி அதிகாரிகள் 3 பேர் கைதுகிரிமினல் வழக்குகளில் கைதாகும் முதல்வா்கள், பிரதமா்களை பதவி நீக்கக்கோரும் மசோதா: கருத்துகளைப் பெறும் நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு
/
விளையாட்டு

உலகக் கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல்: முதலிடத்துடன் இந்தியா நிறைவு

News image
Updated On :28 ஏப்ரல் 2026, 12:30 am

தினமணி செய்திச் சேவை

எகிப்தில் நடைபெற்ற ஜூனியர் உலகக் கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில், இந்தியா முதலிடம் பிடித்து நிறைவு செய்தது.

மொத்தமாக இந்தியா 5 தங்கம், 6 வெள்ளி, 5 வெண்கலம் என 16 பதக்கங்களுடன் முன்னிலை பெற, ரஷியா 12 பதக்கங்களுடன் 2}ஆம் இடமும், பிரான்ஸ் 6 பதக்கங்களுடன் 3}ஆம் இடமும் பிடித்தன.

முன்னதாக, போட்டியின் கடைசி நாளில் 50 மீட்டர் ரைஃபிள் 3 பொசிஷன்ஸ் ஜூனியர் ஆடவர் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில், இந்தியாவின் ஹேமந்த் பர்மன் 351.7 புள்ளிகளுடன் 2}ஆம் இடம் பிடித்து வெள்ளி வென்றார். கஜகஸ்தானின் ஆலெக் நோஸ்கோவ் தங்கமும் (355.6), உஸ்பெகிஸ்தானின் நிகிதா சோகோலோவ் வெண்கலமும் (341.2) பெற்றனர். களத்திலிருந்த இதர இந்தியர்களில், ரோஹித் கன்யன் (311.9), நிதின் வேதாந்த் (300.5) ஆகியோர் முறையே 6 மற்றும் 7}ஆம் இடங்களைப் பிடித்தனர்.

டிராப் கலப்பு அணிகள் ஜூனியர் பிரிவில், இந்தியாவின் ஜுஹைர் கான்/ஆத்யா கட்டியால் ஜோடி 19 புள்ளிகளுடன் வெண்கலம் பெற்றது. ஹங்கேரி இணை தங்கமும் (32), ரஷிய கூட்டணி வெள்ளியும் (25) வென்றன.

50 மீட்டர் ரைஃபிள் புரோன் ஜூனியர் மகளிர் இறுதியில், இந்தியாவின் தேஜல் நதாவத் (610.2), அனுஷ்கா தாகுர் (607.4), குவாய்ஷ் சர்மா (602.1), யுகேஷ்வரி பைஸ் (598.4) ஆகியோர் முறையே 6, 8, 12, 13-ஆம் இடங்களைப் பிடித்தனர்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

ஜூனியா் உலகக் கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல்: இந்தியா முதலிடம்!

உலகக் கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல்: வன்ஷிகா, சிராக் இணைக்கு தங்கம்

உலகக் கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல்: வன்ஷிகா, சிராக் இணைக்கு தங்கம்

உலகக் கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல்: இந்தியாவுக்கு 3 வெள்ளி, 1 வெண்கலம்

உலகக் கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல்: இந்தியாவுக்கு 3 வெள்ளி, 1 வெண்கலம்

உலகக் கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல்: இந்தியாவுக்கு 3 பதக்கங்கள்

உலகக் கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல்: இந்தியாவுக்கு 3 பதக்கங்கள்

வீடியோக்கள்

உன்னை நம்பி பாடல் வெளியானது!
வீடியோக்கள்

உன்னை நம்பி பாடல் வெளியானது!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
3 நாள்களுக்குள் ஈரான் எண்ணெய் உள்கட்டமைப்புகள் வெடிக்கும்! Trump எச்சரிக்கை
வீடியோக்கள்

3 நாள்களுக்குள் ஈரான் எண்ணெய் உள்கட்டமைப்புகள் வெடிக்கும்! Trump எச்சரிக்கை

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
சூப்பர் ஓவரில் சொதப்பிய பூரன் | IPL 2026 | kkr vs lsg | Nicholas Pooran | Super Over
வீடியோக்கள்

சூப்பர் ஓவரில் சொதப்பிய பூரன் | IPL 2026 | kkr vs lsg | Nicholas Pooran | Super Over

தினமணி செய்திச் சேவை

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
வெள்ளிச்சுடரே பாடல்!
வீடியோக்கள்

வெள்ளிச்சுடரே பாடல்!

தினமணி செய்திச் சேவை

26 ஏப்ரல் 2026