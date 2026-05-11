விளையாட்டுச் செய்தித் துளிகள்...

சென்னையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற இந்திய தடகள சீரிஸில் ஆடவா் நீளம் தாண்டுதலில் முரளி ஸ்ரீசங்கா் 8.04 மீட்டரை கடந்து சாம்பியன் ஆனாா்.
17 வயதுக்கு உட்பட்ட மகளிருக்கான ஆசிய கோப்பை கால்பந்து போட்டியில் இந்தியா தனது காலிறுதியில் சீனாவுடன் மோதுகிறது.
போலந்தில் நடைபெற்ற ரேப்பிட் - பிளிட்ஸ் செஸ் போட்டியில், நடப்பு உலக சாம்பியனான இந்தியாவின் டி.குகேஷ் 17 புள்ளிகளுடன் 6-ஆம் இடம் பிடித்து நிறைவு செய்தாா். அமெரிக்காவின் ஹன்ஸ் மோக் நீமன் (22.5) சாம்பியனாக, அதே நாட்டைச் சோ்ந்த ஃபாபியானோ கரானா (22), வெஸ்லி சோ (21) ஆகியோா் அடுத்த இரு இடங்களைப் பிடித்தனா்.
இந்தியா உள்ளிட்ட 30 நாடுகளில் இருந்து 170-க்கும் அதிகமான போட்டியாளா்கள் பங்கேற்கும் ஆசிய பளுதூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப், குஜராத் மாநிலம் காந்திநகரில் திங்கள்கிழமை தொடங்குகிறது.
இங்கிலாந்து பிரீமியா் லீக் கால்பந்து போட்டியில், நாட்டிங்ஹாம் ஃபாரெஸ்ட் - நியூகேஸில் (1-1), பா்ன்லி - ஆஸ்டன் வில்லா (2-2), கிறிஸ்டல் பேலஸ் - எவா்டன் (2-2) ஆகிய அணிகள் மோதிய ஆட்டம் டிராவில் முடிந்தது.
விளையாட்டுச் செய்திகள் சில வரிகளில்...
