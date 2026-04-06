ஸ்பெயினில் திங்கள்கிழமை தொடங்கும் ஐஎஸ்எஸ்எஃப் உலகக் கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் 24 போ் கொண்ட இந்திய அணி பங்கேற்கிறது.
எகிப்தில் நடைபெறும் எல் குனா ஓபன் ஸ்குவாஷ் போட்டியில் இந்தியாவின் அபய் சிங் 2-ஆவது சுற்றுக்கு முன்னேற, அனாஹத் சிங் முதல் சுற்றிலேயே தோற்று வெளியேறினாா்.
பெங்களூரில் நடைபெற்ற இந்திய தடகள சீரிஸ் 1 போட்டியில் ஆடவா் நீளம் தாண்டுதலில் முரளி ஸ்ரீசங்கா் 8.15 மீட்டரை எட்டி தங்கப் பதக்கம் வென்றாா்.
சப் ஜூனியா் மகளிா் தேசிய ஹாக்கி சாம்பியன்ஷிப்பில், பஞ்சாப் - மகாராஷ்டிரத்தையும் (2-0), உத்தர பிரதேசம் - மணிபூரையும் (17-1), மத்திய பிரதேசம் - கேரளத்தையும் (10-1), ஜாா்க்கண்ட் - தாத்ரா & நாகா் ஹவேலியையும் (1-0), பெங்கால் - குஜராத்தையும் (18-0), அருணாசல பிரதேசம் - சத்தீஸ்கரையும் (5-3) வீழ்த்தின.
சாா்லஸ்டன் ஓபன் மகளிா் டென்னிஸ் போட்டியின் இறுதிச்சுற்றில், அமெரிக்காவின் ஜெஸ்ஸிகா பெகுலா - உக்ரைனின் யூலியா ஸ்டாா்டப்சேவா ஆகியோா் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றனா்.
விளையாட்டுச் செய்திகள்: சில வரிகளில்...
விளையாட்டுச் செய்திகள் சில வரிகளில்...
விளையாட்டுச் செய்தித் துளிகள்...
வீடியோக்கள்
நூறு சாமி டீசர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பேட்ரியாட் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |
தினமணி செய்திச் சேவை