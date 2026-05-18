பிளே ஆஃபுக்கான பந்தயத்தில் நிலைக்கிறது டெல்லி

ஐபிஎல் போட்டியின் 62-ஆவது ஆட்டத்தில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸை ஞாயிற்றுக்கிழமை வீழ்த்தியது.
வெற்றியின் காரணமாக டெல்லி, பிளே ஆஃப் வாய்ப்புக்கான பந்தயத்தில் தன்னை தக்கவைத்துக் கொள்ள, தோல்வி கண்ட ராஜஸ்தானும் அதில் நீடிக்கிறது.
இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் ராஜஸ்தான் 20 ஓவா்களில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 193 ரன்கள் சோ்க்க, டெல்லி 19.2 ஓவா்களில் 5 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 197 ரன்கள் எடுத்து வென்றது.
முன்னதாக டாஸ் வென்ற டெல்லி, ஃபீல்டிங்கை தோ்வு செய்தது. ராஜஸ்தான் இன்னிங்ஸில் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 12 ரன்களுக்கு விடைபெற, வைபவ் சூா்யவன்ஷி - துருவ் ஜுரெல் கூட்டணி 2-ஆவது விக்கெட்டுக்கு 70 ரன்கள் சோ்த்தது.
சூா்யவன்ஷி 5 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸா்கள் உள்பட 46 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, ரியான் பராக் களம் புகுந்தாா். ஜுரெல் - பராக் கூட்டணி 3-ஆவது விக்கெட்டுக்கு 92 ரன்கள் சோ்த்து ஸ்கோரை பலப்படுத்தியது.
பராக் 3 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸா்களுடன் 51 ரன்களுக்கு முடித்துக் கொள்ள, டோனோவன் ஃபெரெய்ரா 0, ரவி சிங் 4, ஷுபம் துபே 5, தசுன் ஷானகா 10 ரன்களுக்கு பெவிலியன் திரும்பினா்.
நிதானமாக விளையாடிய துருவ் ஜுரெல் 5 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸா்களுடன் 53 ரன்களுக்கு வீழ்ந்தாா். ஓவா்கள் முடிவில் ஜோஃப்ரா ஆா்ச்சா் 2, ஆடம் மில்னே 2 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா்.
டெல்லி தரப்பில் மிட்செல் ஸ்டாா்க் 4, லுங்கி இங்கிடி, மாதவ் திவாரி ஆகியோா் தலா 2 விக்கெட்டுகள் சாய்த்தனா்.
அடுத்து 194 ரன்களை வெற்றி இலக்காகக் கொண்டு விளையாடிய டெல்லி அணியில், அபிஷேக் பொரெல் - கே.எல்.ராகுல் கூட்டணி முதல் விக்கெட்டுக்கு 105 ரன்கள் சோ்த்து அசத்தியது. அபிஷேக் 7 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 51 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தாா்.
சஹில் பாரக் 9 ரன்களுக்கு வெளியேற, ராகுல் 1 பவுண்டரி, 3 சிக்ஸா்களுடன் 56 ரன்களுக்கு வீழ்த்தப்பட்டாா். டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் 4, டேவிட் மில்லா் 9 ரன்களுக்கு பெவிலியன் திரும்பினா்.
முடிவில், அக்ஸா் படேல் 2 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸா்களுடன் 34, ஆசுதோஷ் சா்மா 1 பவுண்டரி, 2 சிக்ஸா்களுடன் 18 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா். ராஜஸ்தான் பௌலா்களில் ஜோஃப்ரா ஆா்ச்சா், பிரிஜேஷ் சா்மா ஆகியோா் தலா 2, தசுன் ஷானகா 1 விக்கெட் கைப்பற்றினா்.
தொடர்புடையது
ஃபின் ஆலன் அபாரம்: கொல்கத்தாவுக்கு 4-ஆவது வெற்றி
ரியான் பராக் அதிரடி வீண்!வெற்றியுடன் மீண்டது டெல்லி!
பஞ்சாபுக்கு முதல் தோல்வி: ராஜஸ்தான் வெற்றி
சதம் விளாசிய அபிஷேக்: ஹைதராபாத் - 242/2
விடியோக்கள்
வெளியானது 'தி ரேஜ்' லிரிக் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
வெளியானது பிளாஸ்ட் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக அரசுக்கு 6 மாதங்கள் அவகாசம் கொடுங்கள்: கமல்ஹாசன் | CM Vijay | Kamal Haasan |
தினமணி செய்திச் சேவை
#ipl2026 | சிஎஸ்கே பிளே ஆஃப் செல்ல என்னென்ன வாய்ப்புகள் உள்ளன? | Chennai Super Kings | CSK vs SRH |
தினமணி செய்திச் சேவை