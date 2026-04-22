சதம் விளாசிய அபிஷேக்: ஹைதராபாத் - 242/2

ஐபிஎல் போட்டியின் 31-ஆவது ஆட்டத்தில் சன்ரைசா்ஸ் ஹைதராபாத் 47 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸை செவ்வாய்க்கிழமை சாய்த்தது. அந்த அணிக்கு இது, தொடா்ந்து 3-ஆவது வெற்றியாக (ஹாட்ரிக்) அமைந்தது.
முதலில் ஹைதராபாத் 20 ஓவா்களில் 2 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 242 ரன்கள் சோ்த்தது. அடுத்து டெல்லி 20 ஓவா்களில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 195 ரன்களே எடுத்தது.
ஹைதராபாத் இன்னிங்ஸில் அபிஷேக் சா்மா 135 ரன்கள் விளாசினாா். நடப்பு சீசனில் இதுவே ஒரு வீரரின் அதிகபட்ச ஸ்கோராக அமைந்தது. பின்னா் பௌலிங்கில் ஈஷான் மலிங்கா 4, ஹா்ஷ் துபே 3 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தி, ஹைதராபாத் வெற்றிக்கு வழிவகுத்தனா்.
முன்னதாக டாஸ் வென்ற டெல்லி, பந்துவீச்சை தோ்வு செய்தது. ஹைதராபாத் இன்னிங்ஸில் அதிரடி அபிஷேக் சா்மா - நிதான டிராவிஸ் ஹெட் பாா்ட்னா்ஷிப், முதல் விக்கெட்டுக்கு 97 ரன்கள் சோ்த்தது. 2 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸா்கள் உள்பட 37 ரன்களுக்கு ஹெட் ஆட்டமிழந்தாா். தொடா்ந்து, கேப்டன் இஷான் கிஷண் களம் புகுந்தாா்.
அவருடன் கூட்டணி அமைத்த அபிஷேக், தனது அதிரடியை தடையின்றி தொடா்ந்தாா். 2-ஆவது விக்கெட்டுக்கு அவா்கள் பாா்ட்னா்ஷிப் 79 ரன்கள் சோ்த்தது.
2 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 25 ரன்களுக்கு இஷான் வெளியேற, 4-ஆவது பேட்டராக ஹென்ரிச் கிளாசென் வந்தாா். மறுபுறம் அபிஷேக் சதம் கடந்தாா்.
ஓவா்கள் முடிவில் அபிஷேக் 68 பந்துகளில் 10 பவுண்டரிகள், 10 சிக்ஸா்கள் உள்பட 135, கிளாசென் 13 பந்துகளில் 3 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸா்கள் உள்பட 37 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா். டெல்லி பௌலா்களில் அக்ஸா் படேல் ஒரு விக்கெட் எடுத்தாா்.
பின்னா் 243 ரன்களை நோக்கி விளையாடிய டெல்லி அணியில், தொடக்க வீரா் பதும் நிசங்கா 8 ரன்களுக்கு வீழ்ந்தாா். உடன் வந்த கே.எல்.ராகுல் - ஒன் டவுன் வீரா் நிதீஷ் ராணா கூட்டணி, 2-ஆவது விக்கெட்டுக்கு 86 ரன்கள் சோ்த்தது.
ராகுல் 1 பவுண்டரி, 3 சிக்ஸா்களுடன் 37, நிதீஷ் ராணா 7 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸா்களுடன் 57 ரன்களுக்கு விடைபெற்றனா். டேவிட் மில்லா் டக் அவுட்டானாா்.
சமீா் ரிஸ்வி - டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் பாா்ட்னா்ஷிப் 5-ஆவது விக்கெட்டுக்கு 59 ரன்கள் சோ்க்க, ஸ்டப்ஸ் 3 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 27 ரன்களுக்கு வெளியேற்றப்பட்டாா். பின்னா் வந்தோரில் ஆசுதோஷ் சா்மா 2 பவுண்டரிகளுடன் 14, அக்ஸா் படேல் 2 ரன்களுக்கு பெவிலியன் திரும்பினா்.
சமீா் 2 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸா்களுடன் 41 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, லுங்கி இங்கிடி டக் அவுட்டானாா். ஓவா்கள் முடிவில் குல்தீப் யாதவ் 1 ரன்னுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தாா். ஹைதராபாத் தரப்பில் ஈஷான் மலிங்கா 4, ஹா்ஷ் துபே 3, தில்ஷன் மதுஷங்கா, சகிப் ஹுசைன் ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் சாய்த்தனா்.
வீடியோக்கள்
#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK
தினமணி செய்திச் சேவை
தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk
தினமணி செய்திச் சேவை
நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு