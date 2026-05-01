ரியான் பராக் அதிரடி வீண்!வெற்றியுடன் மீண்டது டெல்லி!

ஐபிஎல் போட்டியின் 43-ஆவது ஆட்டத்தில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸை அதன் சொந்த மண்ணிலேயே வெள்ளிக்கிழமை வீழ்த்தியது.

ரியான் பராக்

Updated On :1 மே 2026, 8:03 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஐபிஎல் போட்டியின் 43-ஆவது ஆட்டத்தில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸை அதன் சொந்த மண்ணிலேயே வெள்ளிக்கிழமை வீழ்த்தியது. தொடா்ந்து 3 தோல்விகளைச் சந்தித்த டெல்லி, தற்போது மீண்டுள்ளது.

இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் ராஜஸ்தான் 20 ஓவா்களில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 225 ரன்கள் சோ்க்க, டெல்லி 19.1 ஓவா்களில் 3 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 226 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது.

ராஜஸ்தான் அணியில் வழக்கமாக அதிர காட்டும் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், வைபவ் சூா்யவன்ஷி இந்த ஆட்டத்தில் ஒற்றை இலக்க ரன்னில் வெளியேற, வழக்கத்துக்கு மாறாக கேப்டன் ரியான் பராக் சிறப்பாக விளையாடினாா். ஆனால் அது வீணானது.

தோள்பட்டை காயத்திலிருந்து மீண்ட டெல்லி பௌலா் மிட்செல் ஸ்டாா்க், இந்த சீசனில் தனது முதல் ஆட்டத்தில் களம் கண்டு ராஜஸ்தான் பேட்டா்களை திணறடித்தாா். டெல்லியின் இன்னிங்ஸில் பதும் நிசங்கா - கே.எல்.ராகுல் இணை வெற்றிக்கு அடித்தளமிட்டது.

முன்னதாக டாஸ் வென்ற ராஜஸ்தான், பேட்டிங்கை தோ்வு செய்தது. இன்னிங்ஸை தொடங்கிய யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 6, வைபவ் சூா்யவன்ஷி 4 ரன்களுடன் முதலிரு ஓவா்களில் அடுத்தடுத்து வெளியேறினா்.

அப்போது இணைந்த துருவ் ஜுரெல் - ரியான் பராக் கூட்டணி, 3-ஆவது விக்கெட்டுக்கு 102 ரன்கள் சோ்த்து ஸ்கோரை பலப்படுத்தியது. ஜுரெல் 4 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 42 ரன்களுக்கு விடைபெற்றாா். 5-ஆவது பேட்டராக வந்த ரவீந்திர ஜடேஜா 1 பவுண்டரி, 1 சிக்ஸருடன் 20 ரன்களுக்கு பெவிலியன் திரும்பினாா்.

மறுபுறம் ரியான் பராக் 50 பந்துகளில் 8 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸா்களுடன் 90 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தாா். பின்னா் ஷுபம் துபே 6 ரன்களுக்கு வீழ, ஓவா்கள் முடிவில் டோனோவன் ஃபெரெய்ரா 14 பந்துகளில் 2 பவுண்டரிகள், 6 சிக்ஸா்களுடன் 47, ஜோஃப்ரா ஆா்ச்சா் 1 ரன்னுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா்.

டெல்லி பௌலிங்கில் மிட்செல் ஸ்டாா்க் 3, கைல் ஜேமிசன், அக்ஸா் படேல், டி.நடராஜன் ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் சாய்த்தனா். பின்னா் 226 ரன்களை நோக்கி விளையாடிய டெல்லி அணியில், பதும் நிசங்கா - கே.எல்.ராகுல் கூட்டணி முதல் விக்கெட்டுக்கு 110 ரன்கள் சோ்த்து, வெற்றிக்கு அடித்தளம் அமைத்து வெளியேறியது.

நிசங்கா 33 பந்துகளில் 6 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸா்களுடன் 62, ராகுல் 40 பந்துகளில் 6 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸா்களுடன் 75 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனா். நிதீஷ் ராணா 3 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸா்களுடன் 33 ரன்கள் சோ்த்து பெவிலியன் திரும்பினாா்.

முடிவில், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் 1 பவுண்டரி, 1 சிக்ஸருடன் 18, ஆசுதோஷ் சா்மா 4 பவுண்டரிகளுடன் 25 ரன்களோடு அணியை வெற்றிக்கு வழிநடத்தி ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா். ராஜஸ்தான் பௌலா்களில் ஜோஃப்ரா ஆா்ச்சா், துஷாா் தேஷ்பாண்டே, ரவீந்திர ஜடேஜா ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் வீழ்த்தினா்.

தொடர்புடையது

பஞ்சாபுக்கு முதல் தோல்வி: ராஜஸ்தான் வெற்றி

பஞ்சாபுக்கு முதல் தோல்வி: ராஜஸ்தான் வெற்றி

ராஜஸ்தானை வீழ்த்தியது ஹைதராபாத்

ராஜஸ்தானை வீழ்த்தியது ஹைதராபாத்

ராகுல், மில்லர் அதிரடி வீண்! ஒரு ரன் வித்தியாசத்தில் குஜராத் வெற்றி!

ராகுல், மில்லர் அதிரடி வீண்! ஒரு ரன் வித்தியாசத்தில் குஜராத் வெற்றி!

மும்பையை வீழ்த்தியது ராஜஸ்தான்!

மும்பையை வீழ்த்தியது ராஜஸ்தான்!

வீடியோக்கள்

#ipl2026 | "உலகக் கோப்பை ஜெயிக்க உங்களுக்கு கிளாசென் வேண்டும்" |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | "உலகக் கோப்பை ஜெயிக்க உங்களுக்கு கிளாசென் வேண்டும்" |

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
Dinamani வார ராசிபலன்! | May 3 முதல் 9 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
வீடியோக்கள்

Dinamani வார ராசிபலன்! | May 3 முதல் 9 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30
வீடியோக்கள்

Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30

தினமணி செய்திச் சேவை

30 ஏப்ரல் 2026
Kara Movie Review | Dhanush - Vignesh Raja கூட்டணி வெல்லுமா? | Dinamani Talkies
வீடியோக்கள்

Kara Movie Review | Dhanush - Vignesh Raja கூட்டணி வெல்லுமா? | Dinamani Talkies

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

30 ஏப்ரல் 2026