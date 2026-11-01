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அகில இந்திய எம்சிசி-முருகப்பா தங்கக் கோப்பை: இந்திய கடற்படை அணி சாம்பியன்!

அகில இந்திய எம்சிசி-முருகப்பா தங்கக் கோப்பை ஹாக்கிப் போட்டியில் இந்திய கடற்படை அணி பெனால்டி ஷூட் அவுட்டில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றது.

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அகில இந்திய எம்சிசி-முருகப்பா தங்கக் கோப்பை ஹாக்கிப் போட்டியில் இந்திய கடற்படை அணி பெனால்டி ஷூட் அவுட்டில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றது.

சென்னை எழும்பூா் மேயா் ராதாகிருஷ்ணன் மைதானத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு நடைபெற்ற இறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய கடற்படை-பாரத் பெட்ரோலிய அணிகள் மோதின. இரு அணிகளும் சமபலத்துடன் மோதியதால் ஆட்டம் பரபரப்பாக அமைந்தது. வழக்கமான ஆட்ட நேர முடிவில் 1-1 என சமநிலை ஏற்பட்டது.

இதையடுத்து பெனால்டி ஷூட் அவுட்டில் இந்திய கடற்படை அணி 5-4 என்ற கோல் கணக்கில் பாரத் பெட்ரோலிய அணியை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது. கடற்படை தரப்பில் வழக்கமான நேரத்தில் அபிஷேக் டொப்னோவும், பிபிசிஎல் தரப்பில் அன்மோல் எக்காவும் கோலடித்தனா்.

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