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இறுதிச் சுற்றில் கடற்படை - பிபிசிஎல்

அகில இந்திய எம்சிசி-முருகப்பா தங்கக் கோப்பை ஹாக்கிப் போட்டி இறுதிச் சுற்றுக்கு இந்திய கடற்படை-பாரத் பெட்ரோலிய அணிகள் தகுதி பெற்றுள்ளன.

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அகில இந்திய எம்சிசி-முருகப்பா தங்கக் கோப்பை ஹாக்கிப் போட்டி இறுதிச் சுற்றுக்கு இந்திய கடற்படை-பாரத் பெட்ரோலிய அணிகள் தகுதி பெற்றுள்ளன.

எழும்பூா் மேயா் ராதாகிருஷ்ணன் மைதானத்தில் சனிக்கிழமை அரையிறுதி ஆட்டங்கள் நடைபெற்றன. முதல் ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியன் இந்திய ரயில்வேயும்-கடற்படையும் மோதின. இதில் ஆட்ட நேரத்தில் 2-2 என சமனில் இருந்தது. இதையடுத்து ஷூட் அவுட் முறை கடைபிடிக்கப்பட்டது. இதில் இந்திய கடற்படை 4-2 என்ற கோல் கணக்கில் நடப்பு சாம்பியன் ரயில்வேயை வென்றது. வழக்கமானநேரத்தில் கடற்படை தரப்பில் யோகேஷ் சிங், கே. செல்வராஜும், ரயில்வே தரப்பில் பிரதாக் லக்ரா, அதுல் தீபும் கோலடித்தனா்.

இரண்டாம் அரையிறுதியில் பாரத் பெட்ரோலிய அணி ஷூட் அவுட் முறையில் 4-1 என இந்திய ராணுவத்தை வென்றது. ராணுவத் தரப்பில் அக்ஷய் துபேயும், பிபிசிஎல் தரப்பில் அன்மோல் எக்காவும் ஆட்ட நேரத்தில் கோலடித்தனா்.

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