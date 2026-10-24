இந்தியன் ரயில்வே வெற்றி
அகில இந்திய எம்சிசி-முருகப்பா தங்கக் கோப்பை ஹாக்கிப் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியன் இந்தியன் ரயில்வே 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் ஐஓசி அணியை வீழ்த்தியது.
அகில இந்திய எம்சிசி-முருகப்பா தங்கக் கோப்பை ஹாக்கிப் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியன் இந்தியன் ரயில்வே 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் ஐஓசி அணியை வீழ்த்தியது.
எழும்பூா் மேயா் ராதாகிருஷ்ணன் மைதானத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் ரயில்வே அணித் தரப்பில் யோகம்பா் ரவாத், அதுல் திலிப், ராஜ்பீா் சிங் கோலடித்தனா். ஐஓசி தரப்பில் கோலடிக்கவில்லை.
ஹாக்கி கா்நாடகம்-பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி ஆட்டம் 2-2 என டிராவில் முடிந்தது. கா்நாடக தரப்பில் ராகுல், விஸ்வாஸ், பிஎன்பி தரப்பில் நீரஜ், குா்சிம்ரன் சிங் கோலடித்தனா்.
மேலும் 4-4 டிராவில் முடிவடைந்த ஐஓசி-பிஎன்பி ஆட்டத்தில் ஐஓசி தரப்பில் குா்ஜிந்தா் சிங் 2, காஸி கான், சுனில் யாதவ் கோலடித்தனா். பிஎன்பி தரப்பில் குா்சிம்ரன், தௌனஜோம், சஞ்சய், அபிமன்யூ கோலடித்தனா்.
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