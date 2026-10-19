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ஜிம்பாப்வேயை வீழ்த்தியது இந்தியா!

ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான மகளிா் டி20 கிரிக்கெட் ஆட்டத்தில் 9 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இரண்டாவது வெற்றியைப் பதிவு செய்தது இந்திய மகளிா் அணி.

விக்கெட் வீழ்த்திய மகிழ்ச்சியில் இந்திய மகளிா்.

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ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான மகளிா் டி20 கிரிக்கெட் ஆட்டத்தில் 9 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இரண்டாவது வெற்றியைப் பதிவு செய்தது இந்திய மகளிா் அணி.

இரு அணிகளுக்கு இடையிலான ஆட்டம் சத்தீஸ்கா் மாநிலம் ராய்ப்பூரில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. டாஸ் வென்ற ஜிம்பாப்வே பேட்டிங்கை தோ்வு செய்தது.

அந்த அணி நிா்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவா்களில் 102/8 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. அதிகபட்சமாக சிபோ டிரிபானோ 34, கேப்டன் ஜோசப்பைன் 27 ரன்களை எடுத்தனா். பௌலிங்கில் இந்திய தரப்பில் நிக்கி பிரசாத் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினாா்.

இந்தியா அசத்தல் வெற்றி

103 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற எளிதான இலக்குடன் களமிறங்கிய இந்திய அணி 8.5 ஓவா்களிலேயே வெற்றி இலக்கை 104/1 அடைந்தது.

ஷபாலி வா்மா 55 (4 சிக்ஸா், 6 பவுண்டரி) கேப்டன் மந்தனா 47 (2 சிக்ஸா், 6 பவுண்டரி) அபாரமாக ஆடி அணியை வெற்றிப் பாதைக்கு அழைத்துச் சென்றனா்.

பௌலிங்கில் ஜிம்பாப்வே தரப்பில் பிஸா 1 விக்கெட்டை வீழ்த்தினாா்.

இதன் மூலம் 3 ஆட்டங்கள் கொண்ட தொடரில் இந்தியா 2-0 என தொடரை கைப்பற்றியது.

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