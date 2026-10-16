ஜிம்பாப்வேவை வீழ்த்தி வெற்றியுடன் கேப்டன் பயணத்தைத் தொடங்கிய ஸ்மிருதி மந்தனா!
ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் இந்திய அணி 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் பெற்றது.
படம் | பிசிசிஐ
ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் இந்திய அணி 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் பெற்றது.
இந்தியா - ஜிம்பாப்வே இடையேயான முதல் டி20 போட்டி ராய்பூரில் இன்று (அக்டோபர் 16) நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்ய, ஜிம்பாப்வே முதலில் விளையாடியது.
முதலில் விளையாடிய ஜிம்பாப்வே அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களின் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 114 ரன்கள் எடுத்தது. அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக ஷேர்ன் மேயர்ஸ் 33 பந்துகளில் 43* ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 4 பவுண்டரிகள் மற்றும் 2 சிக்ஸர்கள் அடங்கும். அவரைத் தொடர்ந்து, கெலிஸ் 42 ரன்கள் எடுத்தார். மற்ற வீராங்கனைகள் பெரிதாக ரன்கள் குவிக்கவில்லை.
இந்தியா தரப்பில் நந்தனி சர்மா இரண்டு விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார். கிராந்தி கௌட், அருந்ததி ரெட்டி மற்றும் ஸ்ரீ சரணி தலா ஒரு விக்கெட்டினைக் கைப்பற்றினர்.
வெற்றியுடன் தொடங்கிய கேப்டன் ஸ்மிருதி மந்தனா!
115 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணி 15.4 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டி 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
இந்திய அணியின் டாப் ஆர்டர் வீராங்கனைகள் ஒற்றை இலக்க ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். கேப்டன் ஸ்மிருதி மந்தனா 9 ரன்கள், ஷஃபாலி வர்மா 4 ரன்கள், அனுஷ்கா சர்மா 4 ரன்கள் மற்றும் ஹர்மன்பிரீத் கௌர் ஒரு ரன் எடுத்தனர். சிறப்பாக விளையாடிய தீப்தி சர்மா 37 பந்துகளில் 49 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 8 பவுண்டரிகள் அடங்கும். அவரைத் தொடர்ந்து, அறிமுக வீராங்கனை நிகி பிரசாத் 35 பந்துகளில் 39 ரன்கள் எடுத்து கடைசி வரை களத்தில் இருந்தார். அதில் 6 பவுண்டரிகள் அடங்கும்.
ஜிம்பாப்வே தரப்பில் நியாஷா குவான்ஷுரா 3 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினார். மிச்செல் மவுங்கா, ஆலிண்டர் மற்றும் பிலௌட் பிஸா தலா ஒரு விக்கெட்டினைக் கைப்பற்றினர்.
இந்த வெற்றியின் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் இந்திய அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. இந்திய அணியின் புதிய கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஸ்மிருதி மந்தனாவுக்கு கிடைத்துள்ள முதல் வெற்றி இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
In the first T20 match against Zimbabwe, the Indian team won by 4 wickets.
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