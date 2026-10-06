இந்திய அணியின் கேப்டனாக ஸ்மிருதி மந்தனா நியமனம்; ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிராக முதல் தொடர்!
இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் புதிய கேப்டனாக ஸ்மிருதி மந்தனா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
ஸ்மிருதி மந்தனா - கோப்புப் படம்
இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் புதிய கேப்டனாக ஸ்மிருதி மந்தனா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்டு வந்த ஹர்மன்பிரீத் கௌர் அவரது கேப்டன் பொறுப்பிலிருந்து விலகுவதாக இன்று (அக்டோபர் 6) அறிவித்தார். அனைத்து வடிவிலான போட்டிகளுக்குமான கேப்டன் பொறுப்பிலிருந்தும் விலகிய அவர், இந்திய அணியில் கேப்டனாக தனது கடமை முடிந்துவிட்டதாகவும் தெரிவித்தார்.
இந்த நிலையில், இந்திய அணியின் புதிய கேப்டனாக ஸ்மிருதி மந்தனா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்திய அணியின் புதிய கேப்டனாக ஸ்மிருதி மந்தனாவை நியமித்த பிசிசிஐ, ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான 3 டி20 மற்றும் 3 ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடர்களுக்கான இந்திய அணியையும் அறிவித்துள்ளது.
ð¨ News ð¨— BCCI Women (@BCCIWomen) October 6, 2026
Here's #TeamIndia women's T20I and ODI squads under Smriti Mandhana's first series as full-time captain ð
More Details â¶ï¸ https://t.co/jW53GaoweG#INDvZIM | @mflone_ | @mandhana_smriti pic.twitter.com/4zOhFgDO7h
ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிரான டி20 தொடர் வருகிற அக்டோபர் 16 ஆம் தேதியும், ஒருநாள் தொடர் அக்டோபர் 23 ஆம் தேதியும் தொடங்குகிறது. ஸ்மிருதி மந்தனா கேப்டனாக தனது முதல் தொடரை ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிராக தொடங்குகிறார்.
ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிரான டி20 தொடருக்கான இந்திய அணி விவரம்
ஸ்மிருதி மந்தனா (கேப்டன்), ஷஃபாலி வர்மா (துணைக் கேப்டன்), நிகி பிரசாத், ஹர்மன்பிரீத் கௌர், அனுஷ்கா சர்மா, ரிச்சா கோஷ், ஜி. கமலினி, தீப்தி சர்மா, பிரேமா ரௌத், ஸ்ரீ சரணி, நந்தினி சர்மா, கிராந்தி கௌட், அருந்ததி ரெட்டி, ஜிந்திமணி கலிதா, மின்னு மணி.
ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணி விவரம்
ஸ்மிருதி மந்தனா (கேப்டன்), ஷஃபாலி வர்மா, பிரதீகா ராவல், ஹர்மன்பிரீத் கௌர், ஹர்லீன் தியோல், தேஜல் ஹஜப்னிஸ், தீப்தி சர்மா, ரிச்சா கோஷ், யாஷ்திகா பாட்டியா, வைஷ்ணவி சர்மா, நந்தினி சர்மா, ஸ்ரீ சரணி, கிராந்தி கௌட், சயாலி சத்கரே, ரேணுகா தாக்குர்.
Summary
Smriti Mandhana has been appointed as the new captain of the Indian women's cricket team.
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