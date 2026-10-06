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முதல் டி20: ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் சதம் விளாசல்; இந்தியா அபார வெற்றி!

மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் இந்திய அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.

Captain Shreyas Iyer drives the ball to the boundary.

பந்தை பவுண்டரிக்கு விரட்டும் கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் - படம் | பிசிசிஐ

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மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் இந்திய அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.

இந்தியா - மேற்கிந்தியத் தீவுகள் இடையேயான முதல் டி20 போட்டி லக்னௌவில் இன்று (அக்டோபர் 6) நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்ய, மேற்கிந்தியத் தீவுகள் முதலில் விளையாடியது.

சாய் ஹோப், ஷெர்ஃபேன் ரூதர்ஃபோர்டு அரைசதம்!

முதலில் விளையாடிய மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி 19.1 ஓவர்களில் 171 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தது.

மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியில் அதிகபட்சமாக ஷெர்ஃபேன் ரூதர்ஃபோர்டு 34 பந்துகளில் 56 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 6 பவுண்டரிகள் மற்றும் 3 சிக்ஸர்கள் அடங்கும். அவரைத் தொடர்ந்து, கேப்டன் சாய் ஹோப் 37 பந்துகளில் 52 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 6 பவுண்டரிகள் மற்றும் 2 சிக்ஸர்கள் அடங்கும். அகீல் ஹொசைன் 15 ரன்கள், கமில் பூரான் 12 ரன்கள் எடுத்தனர். மற்ற வீரர்கள் அனைவரும் ஒற்றை இலக்க ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.

இந்தியா தரப்பில் அறிமுக வீரராக களமிறங்கிய நமன் திர் 3 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினார். குல்தீப் யாதவ் மற்றும் அக்‌ஷர் படேல் தலா இரண்டு விக்கெட்டுகளையும், அர்ஷ்தீப் சிங் மற்றும் மயங்க் யாதவ் தலா ஒரு விக்கெட்டினையும் கைப்பற்றினர்.

முதல் சதம் விளாசிய ஷ்ரேயாஸ் ஐயர்; இந்தியா அபார வெற்றி!

172 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய இந்திய அணி 14.4 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.

இந்திய அணியில் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களான சஞ்சு சாம்சன் 11 ரன்களிலும், அபிஷேக் சர்மா 21 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர். இதனையடுத்து, கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் மற்றும் இஷான் கிஷன் ஜோடி சேர்ந்தனர். இந்த இணை அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணிக்கு வெற்றி பெற்றுத் தந்தது.

அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் தனது முதல் சதத்தைப் பதிவு செய்தார். அதிரடியாக விளையாடிய அவர் 43 பந்துகளில் 102 ரன்கள் எடுத்து கடைசி வரை களத்தில் இருந்தார். அதில் 10 பவுண்டரிகள் மற்றும் 6 சிக்ஸர்கள் அடங்கும். இஷான் கிஷன் 37 ரன்களுடன் களத்தில் இருந்தார்.

இந்த வெற்றியின் மூலம் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் இந்திய அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.

Summary

The Indian team achieved a magnificent victory by 8 wickets in the first T20 match against the West Indies.

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