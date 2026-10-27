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அபிஷேக் சர்மா - வைபவ் சூர்யவன்ஷி கூட்டணி அசத்தல்; ஒரே போட்டியில் பல சாதனைகள் படைத்த இந்தியா!

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான மூன்றாவது டி20 போட்டியில் அபார வெற்றி பெற்ற இந்திய அணி பல்வேறு சாதனைகளை படைத்துள்ளது.

Abhishek Sharma - Vaibhav Suryavanshi

அபிஷேக் சர்மா - வைபவ் சூர்யவன்ஷி - படம் | பிசிசிஐ

Updated On :

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான மூன்றாவது டி20 போட்டியில் அபார வெற்றி பெற்ற இந்திய அணி பல்வேறு சாதனைகளை படைத்துள்ளது.

இந்தியா - நியூசிலாந்து இடையேயான மூன்றாவது டி20 போட்டி வெலிங்டனில் இன்று (அக்டோபர் 27) நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணி அபார வெற்றி பெற்றது.

இந்தப் போட்டியில் 199 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய இந்திய அணி, 13.2 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டி அபார வெற்றி பெற்றது.

இந்திய அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களான அபிஷேக் சர்மா மற்றும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி அதிரடியாக விளையாடி ரன்கள் குவித்தனர். இந்த இணை முதல் விக்கெட்டுக்கு 7.1 ஓவர்களில் 133 ரன்கள் எடுத்து அசத்தியது. வைபவ் சூர்யவன்ஷி 19 பந்துகளில் 45 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 4 பவுண்டரிகள் மற்றும் 4 சிக்ஸர்கள் அடங்கும். சிக்ஸர் மழையைப் பொழிந்த அபிஷேக் சர்மா சதம் விளாசி அசத்தினார். அவர் 38 பந்துகளில் 113 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 9 பவுண்டரிகள் மற்றும் 11 சிக்ஸர்கள் அடங்கும்.

இந்தப் போட்டியின் மூலம் இந்திய அணி பல்வேறு சாதனைகளை படைத்துள்ளது. சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் பவர்பிளேவில் அதிக ரன்கள் குவித்து சாதனை படைத்தது. பவர்பிளேவில் விக்கெட் இழப்பின்றி இந்திய அணி 118 ரன்கள் எடுத்தது.

இந்திய அணி வெறும் 2.2 ஓவர்களில் 50 ரன்கள் எடுத்து சாதனை படைத்தது. சர்வதேச டி20 போட்டி ஒன்றில் அதிவேகமாக எடுக்கப்பட்ட 50 ரன்கள் இதுவாகும்.

டி20 போட்டிகளில் அதிவேகமாக 100 ரன்கள் குவித்த அணி என்ற சாதனையையும் இந்திய அணி படைத்தது. 5 ஓவர்களில் இந்திய அணி 100 ரன்கள் எடுத்தது.

டி20 போட்டிகளில் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களான அபிஷேக் சர்மா மற்றும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து அதிவேகமாக 100 ரன்கள் குவித்து சாதனை படைத்துள்ளனர். மேலும், டி20 போட்டியில் அதிக எகானமியில் (18.13) 100 ரன்களுக்கும் அதிகமாக எடுத்த தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் என்ற சாதனையையும் இந்த இணை படைத்தது.

Summary

The Indian team has achieved several milestones following their resounding victory in the third T20 match against New Zealand.

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