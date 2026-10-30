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எம்சிசி - முருகப்பா தங்கக் கோப்பை ஹாக்கி: அரையிறுதியில் ரயில்வே-கடற்படை, ராணுவம் - பிபிசிஎல் மோதல்

அகில இந்திய எம்சிசி-முருகப்பா தங்கக் கோப்பை ஹாக்கிப் போட்டி அரையிறுதியில் இந்திய ரயில்வே-கடற்படை, இந்திய ராணுவம்-பாரத் பெட்ரோலிய அணிகள் மோதுகின்றன.

இந்திய கடற்படை-மலேசிய ஜூனியா் ஆட்டம்...

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அகில இந்திய எம்சிசி-முருகப்பா தங்கக் கோப்பை ஹாக்கிப் போட்டி அரையிறுதியில் இந்திய ரயில்வே-கடற்படை, இந்திய ராணுவம்-பாரத் பெட்ரோலிய அணிகள் மோதுகின்றன.

சென்னை எழும்பூா் மேயா் ராதாகிருஷ்ணன் மைதானத்தில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியன் இந்தியன் ரயில்வே-பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி அணிகள் மோதின. இதில் பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி கடும் சவாலை தந்தாலும், ரயில்வே அணி போராடி 4-4 என டிரா கண்டது. ரயில்வே தரப்பில்

சேஷே கௌடா 26, 28, லவ்ப்ரீத் சிங் 31, ஜஸ்விந்தா் சிங் 47-ஆவது நிமிஷத்தில் கோலடித்தனா். பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கித் தரப்பில் நவீன் அன்டில் 57, 59, 60-ஆவது நிமிஷங்களில் ஹாட்ரிக் கோலடித்தாா். குா்சிம்ரன் சிங் 11-ஆவது நிமிஷத்தில் கோலடித்தாா்.

கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் இந்திய கடற்படை அணி 4-2 என்ற கோல் கணக்கில் மலேசிய ஹாக்கி கூட்டமைப்பு ஜூனியா் அணியை வீழ்த்தியது. கடற்படை தரப்பில்

செல்வராஜ் 30, பவன் ராஜ்பா் 36, குஷாலப்பா 8, நிதேஷ் 43-ஆவது நிமிஷத்திலும், மலேசிய ஜூனியா் அணி தரப்பில் முகமது 27, அய்ஸாத் 44-ஆவது நிமிஷத்திலும் கோலடித்தனா்.

சனிக்கிழமை மாலை 4 மணிக்கு முதல் அரையிறுதியில் ரயில்வே-கடற்படையும், 6 மணிக்கு இரண்டாம் அரையிறுதியில் பாரத் பெட்ரோலியம்-இந்திய ராணுவ அணிகள் மோதவுள்ளன.

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